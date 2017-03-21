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بيان عاجل لـ «وزير النقل» بسبب طريق السخنة والصحراوي

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بيان عاجل لـ «وزير النقل» بسبب طريق السخنة والصحراوي بيان عاجل لـ «وزير النقل» بسبب طريق السخنة والصحراوي

التحرير

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تقدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، وعضو تكتل 25-30، ببيان عاجل، إلي الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لللمطالبة باستدعاء وزير النقل، الدكتورهشام عرفات، بسبب طريق السخنة والقاهرة الصحراوي.

وقال كمال، إن أوضاع الطرق تسببت فى الحوادث المستمرة، خاصة طريق «السخنة- البحر الأحمر»، بسبب الإهمال وعدم استكمال تطوير الطريق والتأخير فى عمليات الرصف لمساحات متفاوته بطول الطريق.

وأشار إلى أن معدلات الحوادث فى تزايد مستمر لسوء الطريق، الأمر الذي أدي إلى سقوط عشرات المواطنين بين مصابين وقتلي خلال الأشهر الماضية.

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التحرير

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