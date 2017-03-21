تصاعد الجدل حول «البنطلون المقطّع».. حرية.. غير لائق

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آمنة نصير تطالب بمنعه من الجامعات.. وجابر نصار: موضة عادية

«البترول» و«ماسبيرو» يحظرانه على موظفيهما

أثارت موضة "البناطيل المقطّعة" هوس عدد كبير من المشاهير، والتي بدورها انتقلت إلى فئة واسعة من الشباب، ولاقت تلك "الموضة" استحسان البعض، وفي المقابل هاجمها عدد كبير من الناس، بل إن بعض الهيئات الحكومية حظرت ارتداءه على العاملين بها.

آمنة نصير تمنعه.. وجابر نصار يجيزه

وكانت آخر مطالبات المنع، بعد الضجة التي أثيرت عقب مطالبة الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر وعضو مجلس النواب، منع الطالبات من الدخول إلى الحرم الجامعي بارتداء ملابس غير لائقة، أو ما سمته "بناطيل مقطعة".

وأوضحت آمنة، خلال تصريحات صحفية، أن الحرم الجامعي له قدسية يجب احترامها، وعدم ارتداء ملابس تكشف العورات، وتخدش الحياء والذوق العام، مؤكدة رفضها؛ لأنه يتم ربط ذلك بالتقييد، والتعدي على الحريات الشخصية.

وفي المقابل قال جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، إنه لم ولن يمنع دخول أي طالب الحرم الجامعي بـ"البنطلون المقطع"، مشيرًا إلى أن هذا من أطياف الموضة التي تغزو الدول ومصر ليست بمعزل عن العالم.

أمين سر «دينية البرلمان»: ينبغي الانشغال بالعلم وليس بأمور أخرى

في ذات السياق، قال الدكتور عمرو حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بالبرلمان، إن المجتمع له تقاليده وأعرافه فى الزى بأن يكون محتشما ووقورا، مشيرا إلى أن جامعة القاهرة مكان للعلم، وحول تصريحات الدكتورة آمنة نصير، والدكتور جابر نصار، قال ينبغي علينا الاهتمام بالعملية التعليمة والارتقاء بها، ولا ننشغل بأمور أخرى.



فنون جميلة

وفي نوفمبر منذ عامين، منع قسم التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة بجامعة الإسكندرية، الطالبات من ارتداء بنطلونات الجينز الممزقة، وهو ما عبرت عنه زينب الدمرداش، رئيسة القسم بالكلية، بأن ارتداء الملابس حرية شخصية، ولكن دخول الحرم الجامعي ليس حرية شخصية.

وأشارت زينب، خلال تصريحات تليفزيونية وقتها، إلى أن الجامعات الأمريكية، تحظر على طلابها الدخول بالبنطلون المفتوح، مؤكدة أن إحدى الفتيات تعرضت لحالة تحرش جنسي، من أحد الشباب على باب الجامعة، وتم إحالة الشاب إلى النيابة، مشيرة إلى أنها تسعى للحفاظ على الحرم الجامعي، وعلقت منشورا على أحد جدران الكلية، تحظر على الفتيات ارتداء البنطلون الممزق.

هيئة البترول

وفي يوليو الماضي، أصدرت الهيئة العامة للبترول، قرارًا بمنع العاملين فيها من الرجال والنساء، ارتداء الملابس الضيقة، والتي لا تليق بالعمل، والتي تضمنت البناطيل الجينز «المقطعة»، وكل أشكالها، مطالبة بالالتزام بالزي الرسمي، الذي يليق بالهيئة، مما أثار استياء العاملين بها، نظرا لعدم صرف أي مبالغ تحت مسمى بدل مظهر، أو تسليم العاملين يونيفورم خاص بالشركة.

ماسبيرو

وفي أغسطس الماضي قررت صفاء حجازي، رئيسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون، منع ارتداء المذيعات ما سمته «بنطلونات غير لائقة»، مما جعلهم يتعرضون لهجوم من قبل الجمهور، موضحة أنها لن تقبل أن ترتدي مذيعات ماسبيرو ملابس "خليعة" أو مكشوفة، على سبيل الموضة.