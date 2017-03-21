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4.3 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر منذ التعويم

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4.3 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر منذ التعويم 4.3 مليار دولار إجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر منذ التعويم

التحرير

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أكد نائب وزير المالية للسياسات المالية، أحمد كجوك، أن الاستثمارات الأجنبية ارتفعت بقيمة 4.3 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر صرف العملات، مقارنة بنحو 3.2 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هناك تحسن ملحوظ في مؤشرات الآداء الاقتصادي مع توقعات باستمراره خلال الفترة المقبلة.

وأضاف "كجوك" خلال مؤتمر حوار مع الذي عقد اليوم، أن الاستثمارات الأجنبية في الأذون والخزانة قبل التعويم سجلت نحو 900 مليار دولار، ثم ارتفعت 4 مليارات دولار.

واشار إلى أن صادرات غير البترولية ارتفعت بنسبة بلغت نحو 25%، وذلك خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر الماضي، بينما تراجع حجم الواردات بنسبة بلغت نحو 18% خلال نفس الفترة.

ولفت نائب وزير المالية إلى أن العجز الأولي بالموازنة العامة للدولة انخفض خلال الفترة من يوليو إلى فبراير من العام المالي الجاري 2016-2017، ليسجل نحو 43 مليار جنيه تمثل 1.4% من الناتج المحلي، وذلك مقارنة بنحو 70 مليار جنيه تمثل 2.7% من الناتج المحلي خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

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التحرير

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