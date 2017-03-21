فريق جديد مهتم بالتعاقد مع «روني»

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يسعى نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، إلى التعاقد مع واين روني قائد مانشستر يونايتد، في حال السماح له بمغادرة ملعب أولد ترافورد هذا الصيف، وفقا لمصادر شبكة "سكاي سبورتس".

وبدأ الدولي الإنجليزي تسع مباريات فقط في البريميرليج منذ أن أصبح البرتغالي جوزيه مورينيو مدرباً لليونايتد في يونيو من العام الماضي.

وذكرت "سكاي" أن مصدر رفيع المستوى في وست هام، أكد أن ناديه سيكون ضمن الأندية التي ستحاول التعاقد مع روني إذا أعطى اليونايتد أي دلالة على أنهم سوف يسمحون له بالرحيل.

كما وضحت "سكاي" أن ثلاثة أندية صينية كانت مهتمة بالتعاقد مع مهاجم الأسود الثلاثة، لكن في الـ23 من فبراير أصدر روني بيانا قال فيه إنه يريد البقاء في مانشستر يونايتد.

الجدير بالذكر أن عقد واين روني ينتهي في صيف 2019، ولكن من المتوقع أن يسمح له اليونايتد بالمغادرة في نهاية الموسم الحالي.