أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. عروض فض شغب وترحيل محبوسين احتفالًا بيوم المجند في المنيا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

عروض يوم المجند (1)عروض يوم المجند (1)

عروض يوم المجند (2)عروض يوم المجند (2)

عروض يوم المجند (3)عروض يوم المجند (3)

عروض يوم المجند (4)عروض يوم المجند (4)

عروض يوم المجند (5)عروض يوم المجند (5)

المنيا ـ ريمون الراوي:
شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، يرافقه اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، اليوم، الاحتفال الذي أقامته إدارة قوات الأمن بـ"يوم المجند"، بحضور لفيف من القيادات الأمنية.

تضمن الاحتفال مجموعة من العروض العسكرية، التي جسدت عدداً من التدخلات والأحداث، منها كيفية فض الشغب والتظاهرات وتأمين وترحيل المحبوسين، بمشاركة مجموعات من قوات التدخل السريع، وعرض خاص للاشتباك والدفاع عن النفس، إلى جانب عرض بعملية إنقاذ الرهائن، وعرض للأسلحة والذخيرة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، من تدريب وإعداد الضباط والمجندين بالشكل المتميز من أجل حفظ الأمن والأمان، مؤكداً أن المحافظة تشهد استقراراً أمنيا بفضل يقظة أجهزتها الأمنية، وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في العرض.

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا