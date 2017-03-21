بالصور.. عروض فض شغب وترحيل محبوسين احتفالًا بيوم المجند في المنيا

المنيا ـ ريمون الراوي:

شهد عصام البديوي، محافظ المنيا، يرافقه اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية لشمال الصعيد، واللواء فيصل دويدار مدير أمن المنيا، اليوم، الاحتفال الذي أقامته إدارة قوات الأمن بـ"يوم المجند"، بحضور لفيف من القيادات الأمنية.

تضمن الاحتفال مجموعة من العروض العسكرية، التي جسدت عدداً من التدخلات والأحداث، منها كيفية فض الشغب والتظاهرات وتأمين وترحيل المحبوسين، بمشاركة مجموعات من قوات التدخل السريع، وعرض خاص للاشتباك والدفاع عن النفس، إلى جانب عرض بعملية إنقاذ الرهائن، وعرض للأسلحة والذخيرة.

وأشاد المحافظ بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية، من تدريب وإعداد الضباط والمجندين بالشكل المتميز من أجل حفظ الأمن والأمان، مؤكداً أن المحافظة تشهد استقراراً أمنيا بفضل يقظة أجهزتها الأمنية، وأعرب عن شكره لجميع المشاركين في العرض.