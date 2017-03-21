الأربعاء.. 11 دولة تنشر البهجة في شوارع الإسكندرية الخلفية

الإسكندرية - محمد أحمد:

تستضيف محافظة الإسكندرية، يوم الأربعاء المقبل، الدورة الرابعة لمهرجان الشوارع الخلفية، بمشاركة فنانين من 11 دولة عربية وأجنبية يقدمون مجموعة من فنون السيرك والمسرح والموسيقى المعاصرة في المحافظة.

أعلن ذلك المؤسسة الدولية للإبداع والتدريب الجهة المنظمة للمهرجان، اليوم الثلاثاء، وقالت في بيان لها، إن المهرجان سيحمل عنوان «مشروع البهجة»؛ وتهدف فعالياته، التي يبلغ عددها 16 فاعلية، إلى بعث روح البهجة بالجمهور السكندري في أماكن عرض غير تقليدية عبر أنحاء المدينة، بما فيها المعهد الثقافي الفرنسي بالإسكندرية، ووكالة بهنا، ومركز الجيزويت الثقافي.

أضاف البيان، "أن المهرجان يشارك فيه أحد عشر كيانًا من "مصر، سويسرا، فرنسا، الدنمارك، الولايات المتحدة، ألمانيا، المجر، الأرجنتين، اليابان."، بالإضافة إلى عرض أربعة أفلام فنية دولية من مصر والبرتغال وألمانيا واليابان؛ بما فيها فيلم «زي عود الكبريت»، وهو أول فيلم من إخراج حسين الإمام، فيما تمتد فعاليات المهرجان على مدار أربعة أيام في الفترة من 29 مارس إلى 1 أبريل المقبل، يقدم خلالها عروضًا مجانية لفنون السيرك، الرقص، الموسيقى، المسرح."

وترجع فكرة مهرجان الشوارع الخلفية إلى المنتجة الفنية السكندرية أمينة أبو دومة بهدف ربط الجماهير السكندرية بالفنون التعبيرية، وخلق ساحة حوار بين الفنانين عبر الدول.

ويتعاون المهرجان مع مؤسسات ثقافية وتعليمية في مصر، منها المجلس الثقافي البريطاني، المؤسسة الثقافية السويسرية (بروهيلفتسيا)، المعهد الدنماركي المصري للحوار (ديدي)، المعهد السويدي بالإسكندرية، معهد جوته، المعهد الفرنسي في مصر، مؤسسة اليابان، الملتقى الثقافي النمساوي، معهد بالاشي (مكتب المستشار الثقافي المجري) ، مهرجان دي-كاف، مركز الجزويت الثقافي ،ومركز التدريب المسرحي العربي ببيروت وغيرها.