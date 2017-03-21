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إصابة 15 متسللًا أريتريًا إثر انقلاب سيارتهم على طريق "وادي النقرة" بأسوان

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إصابة 15 متسللًا أريتريًا إثر انقلاب سيارتهم على طريق "وادي النقرة" بأسوان إصابة 15 متسللًا أريتريًا إثر انقلاب سيارتهم على طريق "وادي النقرة" بأسوان

مصراوي Masrawy

مستشفى نصر النوبة

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 15 شخصًا في انقلاب سيارة تحمل مجموعة من المتسللين الأريتريين في منطقة وادى النقرة بأسوان.

وكان اللواء مجدى موسى، مدير أمن أسوان، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة نصر النوبة, بانقلاب سيارة على طريق وادي النقرة عند محطة الري رقم 10, ما أسفر عن إصابة حوالي 15 متسللًا, نقلتهم الإسعاف لمستشفى نصر النوبة.

وتبين من التحريات أن المصابين يحملون جنسيات إريترية، تسللوا للبلاد بطريق غير شرعي, حيث انقلبت بهم السيارة التى كانت تقلهم بسبب السرعة الزائدة على طريق وادي النقرة.

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