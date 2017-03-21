بالصور.. أشهر "الكوميكس" الخاصة بـ "عيد الأم" على مواقع التواصل
بالصور.. أشهر الكوميكس الخاصة بـ عيد الأم على مواقع التواصل (1)
بالصور.. أشهر الكوميكس الخاصة بـ عيد الأم على مواقع التواصل (2)
بالصور.. أشهر الكوميكس الخاصة بـ عيد الأم على مواقع التواصل (3)
بالصور.. أشهر الكوميكس الخاصة بـ عيد الأم على مواقع التواصل (4)
بالصور.. أشهر الكوميكس الخاصة بـ عيد الأم على مواقع التواصل (5)
بالصور.. أشهر الكوميكس الخاصة بـ عيد الأم على مواقع التواصل (6)
بالصور.. أشهر الكوميكس الخاصة بـ عيد الأم على مواقع التواصل (7)
كتبت - هاجر حاتم:
"خفة دم" المصريين لا تفوت أي مناسبة من دون أن تتواجد فيها، لهذا تداول نشطاء مواقع التواصل بعض "الكوميكس" الخاصة بعيد الأم في يومها، تظهر فيها العادات والتقاليد للأم المصرية مع أبنائها، ولكن بخفة ظل، نستعرضها لكم في هذا الألبوم.
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