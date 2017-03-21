بالصور.. بهيج حسين يطلق مجموعته الخاصة للأزياء بحضور نجوم الفن والمجتمع

كتبت - هاجر حاتم:

تصوير- أحمد النجار:

أطلق مصمم الأزياء العالمي مجموعته الخاص للأزياء لـ ربيع - صيف 2017، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخامس.

تميزت المجموعة بالتنوع والاختلاف، في الألوان والتصاميم، حيث اعتمد بهيج على القصات القصيرة والطويلة للفساتين، واستخدم الشراشيب المطرزة في بعض القطع، واعتمد على بعض الأشكال الهندسية الدارجة هذا العام، أما عن الالوان فبرز الأبيض والفضي والأصفر بشكل كبير.

كما اختلفت هذه المجموعة عما تعودنا عليه من بهيج حسين، حيث كانت الفساتين أكثر جرأة، وعملية بشكل كبير، بالإضافة إلى الاعتماد على الأشكال الهندسية الملونة بشكل كبير لم يكن متواجدًا في الأعوام السابقة.

شهد الحفل العديد من نجوم الفن والمجتمع منهم المذيع شريف مدكور، خبيرة الاتيكيت إيمان عفيفي، الاعلامية أميرة عبد العظيم، والفنانة ميرنا وليد، وانجي أشرف، بالإضافة إلى ملكات جمال مصر وافريقيا.