بعد ضمها لـ«بيجو».. القضاء الفرنسي تبرئ «أوبل» من قضية الانبعاثات

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أثبتت التحقيقات الفرنسية براءة شركة "أوبل" المنضمة حديثًا لتحالف "بيجو – ستروين"، من تهمة التلاعب باختبارات معدلات الانبعاثات لعدد من الشركات الألمانية.

وأجرت السلطات الفرنسية، تحقيقات موسعة بشأن معدلات الانبعاثات على الإصدارات التي تعمل بوقود الديزل لشركة أوبل، وذلك بعد أن تم الاتفاق بين "بيجو – ستروين" وجنرال موتورز على بيع الشركة الألمانية.

وبرأت التحقيقات الفرنسية ساحة «أوبل»، وأكدت أنها لم تتحايل على الأجهزة التي تستخدم لقياس معدلات الانبعاثات في السيارات التي تعمل بالديزل.

وكانت عدد من الشركات الألمانية العملاقة، وعلى رأسها فولكس فاجن، اعترفت بالتلاعب في عملية اختبار معدلات الانبعاثات الخاصة بسياراتها.