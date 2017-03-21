«ميتسوبيشي» تؤجل طرح أوتلاندر سبورت للاستفادة من «نيسان روج»

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كشفت مصادر داخل شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، عزمها تأجيل طرح بعض إصدارات السيارات الكروس أوفر خلال الفترة المقبلة، وذلك للاستفادة من بعض مكونات سيارة نيسان روج.

وبحسب مجلة "موتور تريند" المتخصصة في مجالات السيارات، فإن الشركة اليابانية تنوي الاستعانة بشقيقتها الكبرى نيسان، فيما يتعلق ببعض الأنظمة وقطع الغيار المتواجدة في سيارتها الرياضية متعددة الأغراض روج.

وتعكف «ميتسوبيشي» في الوقت الحالي على إعادة صياغة المكونات الخاصة بإصداري أوتلاندر وسبورت، حيث كان من المقرر أن يصدرا خلال العام الجاري، إلا أنها قد تؤجل موعد طرحها للاستعانة بشركة نيسان.

وكانت شركة نيسان، اشترت حصة من أسهم ميتسوبيشي خلال العام الماضي، بعد أن تعرضت الأخيرة لفضيحة التلاعب بمعدلات استهلاك الوقود، ما أدى إلى تأثر مبيعاتها في الأسواق العالمية.