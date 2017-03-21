أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. التحرير

«ميتسوبيشي» تؤجل طرح أوتلاندر سبورت للاستفادة من «نيسان روج»

Google+ Print
«ميتسوبيشي» تؤجل طرح أوتلاندر سبورت للاستفادة من «نيسان روج» «ميتسوبيشي» تؤجل طرح أوتلاندر سبورت للاستفادة من «نيسان روج»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

كشفت مصادر داخل شركة "ميتسوبيشي" اليابانية، عزمها تأجيل طرح بعض إصدارات السيارات الكروس أوفر خلال الفترة المقبلة، وذلك للاستفادة من بعض مكونات سيارة نيسان روج.

وبحسب مجلة "موتور تريند" المتخصصة في مجالات السيارات، فإن الشركة اليابانية تنوي الاستعانة بشقيقتها الكبرى نيسان، فيما يتعلق ببعض الأنظمة وقطع الغيار المتواجدة في سيارتها الرياضية متعددة الأغراض روج.

وتعكف «ميتسوبيشي» في الوقت الحالي على إعادة صياغة المكونات الخاصة بإصداري أوتلاندر وسبورت، حيث كان من المقرر أن يصدرا خلال العام الجاري، إلا أنها قد تؤجل موعد طرحها للاستعانة بشركة نيسان.

وكانت شركة نيسان، اشترت حصة من أسهم ميتسوبيشي خلال العام الماضي، بعد أن تعرضت الأخيرة لفضيحة التلاعب بمعدلات استهلاك الوقود، ما أدى إلى تأثر مبيعاتها في الأسواق العالمية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو