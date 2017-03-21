"الشؤون العربية" بالنواب: حسم السعودية لمخالفي "بصمة الحج" قرار حكيم

كتب- أحمد علي:

أكد اللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أن العلاقات المصرية السعودية بكل خصوصيتها هي الرهان الأكبر لحل أي أزمة أو مشكلة ويظل الحب الخالص الذي يجمع الشعبين الشقيقين منذ عهد عمرو بن العاص هو المحك الحقيقي لهذه العلاقة.

جاء ذلك فى بيان للجنة اليوم الثلاثاء، حيث وصف الجمال قرار حكومة خادم الحرمين في المملكة بالعفو عن قرابة ثلاثين ألف مصري يشكلون أكثر من خمسة آلاف أسرة من العاملين والمقيمين بالمملكة أثر مخالفتهم لما يعرف بقانون بصمة الحج "حكيم"، ويأتي تأكيدًا لكل معاني الأخوة الصادقة والمشاعر النبيلة التي تكنها السعودية لمصر.

وأشار رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب إلى أن مصر والسعودية يمثلان جناحا الأمة العربية التي تعتمد عليها لتحلق في سماء المستقبل المشرق لاسيما في ظل التحديات الجسام والمخاطر الهائلة التي تحيق بهذه الأمة.

ووأكد بيان اللجنة، أنه سبق للأعضاء أن عقدوا اجتماعا لبحث ودراسة أبعاد تلك المشكلة بحضور وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم التي وعدت ببذل أقصى الجهود لحل المشكلة، موجها الشكر للحكومة والسفير أحمد القطان عميد الدبلوماسيين العرب في مصر.

وناشد البيان، العاملين والمقيمين في كافة الدول أن يحترموا قوانين وأعراف وعادات تلك الدول حتى تكونوا سفراء بحق لمصر وتكونوا دائمًا محل فخر وتقدير من الجميع.