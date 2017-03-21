ارتفاع حالات التسمم إلى 81 طالبا في المنوفية



المنوفية مروة فاضل:

أعلن الدكتور أمجد عبدالحميد، مدير مرفق الإسعاف بالمنوفية، ارتفاع حالات التسمم بين طلاب مدرسة كفر الخضرة الابتدائية بالباجور إلى 81 حالة.

وأضاف أنه تم رفع حالة الطوارئ بمرفق الإسعاف ومستشفيات سرس الليان والباجور، لاستقبال الحالات، والسماح للأهالي بالتوجه للمستشفيات للاطمئنان على أبنائهم.