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التحقيقات في إجبار طفلة على التسول: المتهمة عاقر وتنسب الأطفال لأزواجها السابقين

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التحقيقات في إجبار طفلة على التسول: المتهمة عاقر وتنسب الأطفال لأزواجها السابقين التحقيقات في إجبار طفلة على التسول: المتهمة عاقر وتنسب الأطفال لأزواجها السابقين

مصراوي Masrawy

إجبار طفلة على التسول

كتب - محمود السعيد:

قررت نيابة الدرب الأحمر برئاسة المستشار وائل خشبة، اليوم الثلاثاء، بحبس ربة منزل و3 آخرين 4 أيام على ذمة اتهامهم بتعذيب طفلة وإجبارها على التسول.

وكشفت التحقيقات بإشراف المحامي العام الأول للنيابات، المستشار عبد الرحمن شتله، أن المتهمة تزوجت 3 مرات ومصابة بعقم يمنعها من الإنجاب، وتقوم بنسب الأطفال لأزواجها بتزوير شهادة ميلاد لهم.

وأكد أزواج المتهمة الثلاثة السابقين على معرفتهم بما تفعل، وتعاطفوا معها لكونها عاقر ولا تنجب.

وقالت المتهمة في التحقيقات إنها كانت تجمع الأطفال من الشوارع وتتبناهم لكي تأخذ ثوابهم، ونفت قيامها بخطفهم، وأضافت أنها ضربتهم بهدف التربية وليس التعذيب.

وتسلمت النيابة تقرير طبي يفيد بوجود حروق سطحية بجسد الفتاة وتغير لون الجلد.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما تلقى النقيب إسلام وجدي بلاغا من فتاه تدعى "نعمة محمد أحمد" 17سنة تتهم فيه "مريم.أ" بالتعذيب وإجبارها هي وباقي الاطفال على الشحاتة في الإشارات وبيع المناديل، وتم القبض عليها بمنطقة الجمالية.

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مصراوي Masrawy

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