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تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة ماكينات البنك الأهلي بالوراق لـ 18 أبريل

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تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة ماكينات البنك الأهلي بالوراق لـ 18 أبريل تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة ماكينات البنك الأهلي بالوراق لـ 18 أبريل

مصراوي Masrawy

ماكينات الصرف الألى

كتب -صابر المحلاوي

قررت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار حسام دبوس، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 5 متهمين بالسرقة بالإكراه لسيارة نقل الأموال الخاصة بالبنك الأهلي لجلسة 18 أبريل للحكم.

وكانت تحقيقات النيابة العامة، كشفت أن المتهمين تمكنوا يوم 26 مارس 2015 بمنطقة الوراق، من سرقة مفاتيح ماكينات الصرف الألى المملوكة للبنك الأهلي المصري، بطريق الإكراه، والتعدي على المجني عليهما أيمن محمد أحمد زهران، وماهر حنفي محمود سيد، أثناء استقلالهما سيارة نقل الأموال، وأشهروا في وجههما أسلحة نارية "بنادق آلية" فأطلقوا منها عدة أعيرة نارية في الهواء.

وأضافت التحقيقات، إن المتهم الخامس كان بالقرب منهم يراقبهم ويراقب الطريق للتدخل لمساعدتهم أو تحذيرهم حال مواجهتهم صعوبات، فتمكنوا بهذه الوسيلة القسرية من بث الرعب في نفسيهما، وبسط سيطرتهم على مكان الواقعة والاستيلاء على المسروقات، كما أنهم شرعوا في سرقة مبلغ 6 ملايين و700 ألف جنيه، مملوكة للبنك الأهلي المصري بطريق الإكراه، بالإضافة لإحرازهم سلاحا ناريا "بندقية آلية".

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مصراوي Masrawy

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