بالصور.. ضبط موظفة بمستشفى الجلدية بحوزتها 400 جركن مستلزمات طبية مجهولة

كتب- فتحي عمر وسامح غيث:

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، الثلاثاء، القبض على موظفه بمستشفى الأمراض الجلدية بحوزته 400 جركن مستلزمات طبية مجهولة المصدر بباب الشعرية، وأحال اللواء خالد عبد العال مدير الأمن المتهمة للنيابة لتولى التحقيقات.

وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة باب الشعرية مفادها قيام منى عبد الغني، موظفة بمستشفى القاهرة للأمراض الجلدية؛ بترويج المطهرات والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، وغير مصرح بتداولها من وزارة الصحة مثبت عليها علامات تجارية مقلدة مما يعرض الصحة العامة للمواطنين للخطر، متخذة من مخزن أسفل العقار سكنها مكانا لمزاولة نشاطها الآثم.

بإجراء التحريات تبين صحة ما ورد من معلومات ، عقب تقنين الإجراءات وباستهدافها بمعرفة قوة أمنية من مباحث القسم تمكنت من ضبطها وبتفتيش المخزن عثر بداخله علي 400 جركن بداخلهم ( بتادين ، بيتا زيدون ، الكنول ، أكسترا ) مدون عليهم علامات تجارية مقلدة وغير مسجلة بوزارة الصحة 2 برميل مزودين بصنبور يستخدم فى التعبئة ، كباس لطبع وكبس اكلاشيهات لشعارات شركات الادوية والمنظفات ومنها شركة فاو فارما ،ماكينة لحام بلاستيك ، ماكينة تغليف بلاستيك، 1000 استيكارات ومطبوعات للعديد من شركات الأدوية تستخدم فى التغليف والصناعة ، ٤٠٠جركن فارغ مجهزين للتعبئة ((وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها )) .

بمواجهتها اعترفت بإدارتها للمخزن بدون ترخيص وحيازتها للمضبوطات بقصد الاتجار وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.