صور| محامو المنيا ينظمون وقفة بالأرواب السوداء تضامنا مع زملائهم

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

نظم المئات من المحامين بمحافظة المنيا، وقفة بالأرواب السوداء أمام مجمع محاكم المنيا، اليوم الثلاثاء؛ احتجاجًا على صدرو حكم بسجن 8 من زملاءهم، بتهمة إهانة القضاء.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تحمل صور المحامين الصادر ضدهم أحكام بالسجن، وأخرى تحمل عبارات تضامنية مع زملاءهم وتطالب بالعفو عنهم.

وقال عز راشد، نقيب محامين المنيا، إن الهدف من الوقفة، هو التأكيد على أن المحامين ي"د واحدة في جميع الأزمات".

وقضت محكمة جنايات المنيا، الأحد قبل الماضي، بتخفيف الحكم من السجن المؤبد إلى السجن 5 سنوات بحق 8 محامين، وهم، إبراهيم الدسوقي، محمد سيد، عاطف حسن، خلف ثروت، محمد حسن، عبد الناصر محمد، محمد حامد، ومحمود محمد؛ لاتهامهم بإهانة القاضي أحمد فتحي جنيدي، مقيم الدعوي، والذي أقر بالتصالح وقدم مذكرة تفيد ذلك أمام هيئة المحكمة أثناء نظر الجلسة، في حضور سامح عاشور، نقيب المحامين.