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فيديو| التموين: صوَّبنا مسار الدعم

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فيديو| التموين: صوَّبنا مسار الدعم فيديو| التموين: صوَّبنا مسار الدعم

التحرير

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قال ممدوح رمضان المستشار الإعلامي لوزير ، إن الوزارة قامت بتصويب مسار الدعم، وتوفير السلع الأساسية، مثل السكر والزيت والأرز، وذلك لحماية الأسرة المصرية، والاستغناء عن السلع غير الضرورية مثل الصابون والحفاضات والتونة والجبن.

وأضاف رمضان في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباحك عندنا"، المذاع على قناة "المحور"، اليوم الثلاثاء، أن هناك 70 مليون  مصري يستفيدون من الدعم وقيمته 21 جنيهًا، من أجل شراء كيلو أرز وآخر زيت وآخر سكر للفرد، مضيفًا أن الأسرة المكونة من 4 أفراد تستطيع تدبير احتياجتها الشهرية بنسبة 80%.

وأوضح أن الهدف من تحديد مسار الدعم، خفض السلع في الأسواق، بالاتفاق مع شركة السكر لتوريد 130 ألف طن شهريًا، واستيراد ما يكفي المصريين من الزيت، وكذلك الاتفاق مع مضارب الأرز لتوريد الكميات المطلوبة شهريًا.

 

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التحرير

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