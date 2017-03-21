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الأم المثالية بالقليوبية: «ربنا كافئني على 12 سنة كفاح بعد وفاة زوجي»

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الأم المثالية بالقليوبية: «ربنا كافئني على 12 سنة كفاح بعد وفاة زوجي» الأم المثالية بالقليوبية: «ربنا كافئني على 12 سنة كفاح بعد وفاة زوجي»

التحرير

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أعربت فاطمة عبد الحفيظ، موجه الحاسب الآلى بإدارة بنها التعليمية، عن سعادتها باختيارها كأم مثالية على مستوى المحافظة، واختيارها ضمن قائمة الأمهات المثاليات اللاتي سيكرمهن الرئيس عبد الفتاح .

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"ربنا مخذلنيش وكافئني"، تقول إن زوجها توفيَّ منذ 12عاما، تاركا والدته المريضة وثلاثة أبناء في مراحل التعليم المختلفة، سهرت على راحتهم، كما تكفلت برعاية والدة زوجها، وتكللت قصة كفاحها بنجاح أبنائها في حياتهم العلمية والعملية.

تضيف أن ابنتها الكبرى منى، طبيبي بمستشفى طوخ، ونجلها محمد، طبيب صيدلي، والابنة الصغرى منار، طبيبة بمستشفى الرمد في بنها.

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من جانبه، حرص خالد جرامون، مدير إدارة بنها التعليمية، على تكريم السيدة "فاطمة" قبل ذهابها لتكريم الرئاسة، مؤكدا أن الإدارة أحسنت الاختيار الذي تم وفق أسس ومعايير، مشيرا إلى أن قصة كفاح الأم المثالية "رائعة، ونموذج يحتذى به".

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التحرير

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