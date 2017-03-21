رئيس الاستثمار يعقد الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة بين مصر ولبنان

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

عقد محمد خضير الرئيس التنفيذي للهيئة الاستثمار والمناطق الحرة صباح اليوم الاجتماع الأول للجنة الفنية المشتركة للتعاون بين مصر ولبنان مع نبيل العيتاني رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار اللبنانية "إيدال" على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية اللبنانية المشتركة التي بدأت اجتماعاتها في القاهرة في امس وحتى 23 مارس 2017 برئاسة المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وسعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني، وتترأس الجانب المصري في اللجنة الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي بينما يترأس الجانب اللبناني رائد خوري وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني.

أشاد محمد خضير بالعلاقات التي تربط مصر ولبنان وأهمية زيادة التعاون لتنفيذ رؤية مشتركة حول المزيد من الاستثمارات المصرية - اللبنانية.وطالب خضير بضرورة الاهتمام بالفرص الاستثمارية الغير مستغلة في الدولتين.

بينما أشار نبيل عيتاني, رئيس المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار اللبنانية "إيدال" إلى التحديات التي واجهت البلاد في الفترة الماضية وأهمية التعاون والتكاتف في المراحل المقبلة للنهوض بالبلاد خاصة في التبادل الاستثماري والتبادل التجاري، مؤكدًا على أهمية استقطاب المستثمرين في البلدين للاستثمار وتوفير الفرص الحقيقية لهم.

قاما الجانبان أثناء الاجتماع بعرض قوانين ومناخ وإجراءات الاستثمار والخدمات التي تقدمها الجهتين للمستثمرين، كما قاما كلا من خضير وعيتاني بإلقاء الضوء على قوانين الاستثمار والإجراءات التي اتخذتها حكومتي البلدين لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، هذا بالإضافة إلى القطاعات الواعدة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولتين.

كما تم مناقشة إمكانية التعاون الثنائي بين مصر ولبنان لتشجيع مستثمري البلدين على إقامة مشروعات مشتركة تهدف إلى التصدير للأسواق الإفريقية والاستفادة من عضوية مصر في تكتل الكوميسا، ومناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه مستثمري البلدين في سبيل إيجاد حلول لها، هذا بالإضافة إلى الاحتياجات التدريبية لمؤسسة "إيدال"من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في إطار التعاون المؤسسي بين الجهتين.

واتفق الجانبان المصري واللبناني على خطة عمل تشمل تبادل المعلومات حول أهم القطاعات الأكثر احتياجا للاستثمار وعقد ورش عمل بناءا علي نتائج المعلومات التي تم تبادلها وذلك للاستفادة القصوى لتحقيق المزيد من الاستثمارات المصرية-اللبنانية .

شارك في الاجتماع الأستاذة منى زوبع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار وعدد من قيادات الهيئة ومن الجانب اللبناني المستشار وليد حنا المستشار القانوني للمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمار اللبنانية "إيدال" وعدد من قيادات المؤسسة