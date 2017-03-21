الإنتاج الحربي: إنشاء مصانع للوجبات المدرسية بتكلفة ٥.٨ مليون جنيه

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قال رئيس قطاعات المكتب الفني بوزارة الإنتاج الحربي اللواء أركان حرب مجدي بدير، إن الوزارة انتهت من تحديد بيانات المستفيدين من الدعم وتعمل حاليًا على تنقيتهم.

وأضاف بدير خلال كلمته بمؤتمر "حوار مع الحكومة" يوم الثلاثاء، أن الوزارة انتهت من إنشاء مصانع للوجبات المدرسية بمحافظة قنا بتكلفة ٥.٨ مليون جنيه، وتعكف حاليًا على إنشاء مصنع آخر، كما تعتزم إنشاء مصانع لتدوير المخلفات.

وتابع رئيس قطاعات المكتب الفني بالإنتاج الحربي أن الوزارة تعمل حاليًا على تجميع بيانات 6.5 مليون حيازة زراعية، حيث تم الانتهاء حاليًا من وضع مليون ونصف حيازة على البرامج الإلكترونية، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من وضع كل الحيازات على قاعدة البيانات وميكنتها خلال مايو المقبل.