الحكومة تستعرض تقرير وزير الصحة حول «الفيروس الغامض»

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يستعرض الدكتور أحمد عماد رئيس الوزراء خلال اجتماع الحكومة، اليوم الثلاثاء، تقريرًا حول ما يسمى بـ"الفيروس الغامض"، وما قامت به الوزارة تجاه هذا الأمر.

وأعلن الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان في وقت سابق، أنه سيتم إعلان نتائج التحاليل والكشف عن أسباب إصابات أسر شبرا الخيمة المعروفة إعلاميا بـ"الفيروس الغامض" خلال 3 أيام، بحد أقصى يوم الأحد المقبل.

وأكد جاد أن هناك 3 جهات عليا تساهم في الكشف عن أسباب الإصابة التي تعرضت لها أسر شبرا الخيمة، وهي وزارات التعليم العالي والدفاع والصحة، مؤكدًا أن الوضع لا يدعوا للقلق نهائيًا وليس هناك أي وباء أو مرض أو عدوى تستوجب الطوارئ.