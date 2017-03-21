وزير التعليم العالي: 55 مليون جنيه دعم عاجل للمستشفيات الجامعية

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قرر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي توفير مبلغ 55 مليون جنيه بشكل عاجل من وفورات الوزارة لدعم المستشفيات الجامعية للعام المالي الحالي 2016 /2017 .

وقال عبد الغفار إن المخصصات تشمل مستشفى جامعة أسيوط 12 مليون جنيه، ومستشفى جامعة المنيا 18 مليون جنيه، ومستشفى جامعة طنطا 10 ملايين جنيه، ومستشفى جامعة الفيوم 5 ملايين جنيه، ومستشفى جامعة عين شمس 5 ملايين جنيه، ومستشفى جامعة قناة السويس 5 ملايين جنيه.

وأشار الوزير أن المخصصات لشراء عدد من الأجهزة والمعدات والتجهيزات الطبية المطلوبة بشكل عاجل لدعم المستشفيات الجامعية بهذه الجامعات.

وأكد وزير التعليم العالي، أن هذا الدعم لا يكلف الموازنة العامة للدولة أية أعباء إضافية، حيث تم توفير هذه المبالغ بشكل عاجل من مشروعات مدرجة بخطة الوزارة.