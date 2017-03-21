ضوابط جديدة لتحديد أعداد المقبولين بالمعاهد لطلاب ثانوية 2017

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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مفصلًا حول قرارات المكتب التنفيذي لمجلس شئون المعاهد العليا الخاصة الذي عقد مساء أمس الإثنين 20 مارس 2017.

وأوضح التقرير أن المكتب التنفيذي أقر في اجتماعه ربط أعداد الطلاب الجدد في تنسيق العام الدراسي القادم للثانوية العامة 2017 بتقييم الأداء الشامل للمعاهد وفق تقييم لجان الزيارات الأكاديمية للمعاهد، وأن كل قطاع من قطاعات المعاهد المختلفة سوف يحدد الأعداد المقبولة لكل معهد وفقا لآليات التقييم الموضوعي التي وضعتها لجان القطاع.

كما أقر المكتب التنفيذي ضرورة إنشاء وحدة للجودة بكل معهد من المعاهد العليا الخاصة، على أن يتم ذلك بشكل سريع، وتقوم اللجان الأكاديمية بزيارات ميدانية تتأكد من خلالها مدى فعالية عمل وحدات الجودة بالمعاهد.

وأقر المكتب التنفيذي ضرورة إنشاء وحدات لشئون الخريجين بالمعاهد المختلفة، تتولى مسئولية مراجعة شئون الخريجين والتواصل معهم.