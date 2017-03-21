إحداهن "ابنها قاتل" وأخرى "راقصة"| مشاهير أثاروا الجدل بلقب «الأم المثالية»

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«عناء وصبر وكفاح».. ما يحتاجه الطريق للقب "الأم المثالية"، فيعتبر اليوم الموافق 21 من مارس هو يوم يحتفل به المصريين من كل عام بأمهاتهم، وهو نفس اليوم الذي يتم في إعطاء لقب "الأم المثالية"، لكل أم ضحت من أجل أبنائها.

ولا يقتصر إعلان الفائزين بهذا اللقب على وزارة التضامن الاجتماعي، وإنما هناك العديد من الجميعات الخاصة بتكريم الأمهات والشخصيات العامة، ووسط ذلك أثار منح لقب الأم المثالية لعدد من الشخصيات بعينها جدلا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأسباب مختلفة، ترصدها لكم «التحرير - لايف»:

والدة قاتل الطفلة "زينة"

حالة من الغليان سادت الشارع البورسعيدي، بعد حصول الراقصة أماني كسبر والدة قاتل الطفلة زينة، على لقب الأم المثالية، من إحدي النوادي الشهيرة بالقاهرة.

ونشرت "كسبر"، صورتها برفقة صورة تكريمها على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، تحت عنوان "والنبي لنكيد العزال"، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

خرجت بعدها والدة الطفلة زينة لتعبر عن غضبها حيال تكريم والدة قاتل نجلتها بلقب "الأم المثالية"، قائلة في تصريحات صحفية "فوجئت باتصالات وفتحت فيسبوك لأشاهد أماني كسبر الشهيرة بـ"لولؤة"، أم محمود قاتل ابنتي، وهي تتكرم"، مضيفة "أريد أن يخبطني أحد على رأسي لأعلم أين نحن وكيف يتم تكريمها على أنها أم مثالية لقاتل شيطان مجرم".





فيفي عبده

حالة من الجدل والسخرية صاحبت حصول الفنانة فيفي عبده على لقب "الأم المثالية"، من نادي الطيران، على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد الإعلان عن اختيار الراقصة الشهيرة لهذه الجائزة، حيث عبر نشطاء تلك المواقع عن رفضهم منحها هذا اللقب، وحمل البعض نادي الطيران مسؤولية إثارة استياء وغضب الرأي العام، لارتكابه خطأ فادحًا -على حد وصفهم- في غير وقته ومحله.

لم تصمت الفنانة فيفي عبدة جراء تلك الانتقادات، ولكنها خرجت وقالت أنها غير غاضبة ممن انتقادها لنيل جائزة الأم المثالية، قائلة: "لم أهتم بمن انتقدني.. وأشكر كل من قال كلمة طيبة في حقي.. وكذلك كل من لم يقل كلمة طيبة".



بينما ابنتها هنادي الديراوي، عبرت عن فخرها بأمها وتكريمها كأم مثالية، ووجهت رسالة لكل منتقدين تكريم والدتها كأم مثالية عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أوجه الشكر لكل من كتب كلمة طيبة عن أمي وأقول لكل من له اعتراض أدعو الله أن يبقي لكم أمهاتكم ويحفظهن لكم.. وأتمنى أن تكون أمهاتكم قد ربتكم مثلما ربتنا أمنا".".



وكشفت الفنانة سماح أنور، عن سبب حصول الفنانة فيفي عبده على جائزة "الأم المثالية"، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك"، قائلة إن حصول فيفي عبده على جائزة اﻷم المثالية من نادي الطيران بسبب فتاة يتيمة تركتها الراحلة تحية كاريوكا لفيفي وعهدت إليها برعايتها وهي لم تقصر معها ولم تعاملها أقل من نجلتيها، على العكس أحسنت تربيتها وتم تكريمها من أجل هذه الفتاة اليتيمة.

بوسي

تداولت الكثير من الشائعات حول تكريم المطربة الشعبية، بوسي، كأم مثالية من قبل جمعية "رسالة"، مما أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

دفعت تلك الشائعات لخروج المتحدث بإسم جمعية رسالة لتوضيح الأمر خلال أحد التصريحات الصحفية، بأن الفعاليات والأحداث الكبري الخاصة باحتفالات عيد الأم ينظمها المتطوعون من مالهم الخاص، وهو ماحدث في يوم "رد الجميل"، حيث تم إختيار العديد من الأمهات المسنات ممن لهن قصص في الكفاح والعطاء لتكريمهن بشهادات تقدير ودروع، وسحب على رحلات عمرة.

بينما اقتصر دور النجوم على المشاركة في حفل تكريم الأمهات، إلا أن الجمعية كرمتهم تقديرا لمشاركتهم وتخصيصهم وقتًا للمشاركة في الحفل، وهذا ما تم مع الفنانة بوسي، وكان من ضمن الحضور أيضا الفنان محمود الجندي وعمرو الليثي ونجوم ستار أكاديمي.

يسرا

حصدت الفنانة يسرا أيضًا جانب من تلك الانتقادات، بعدما انتشرت العديد من الشائعات حول تكريمها بلقب "الأم المثالية"، في مركز "زها" بالأردن، مما أثار غضب العديد من النشطاء، خاصة بعد استبعاد والدة الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قتل على يدي تنظيم داعش من التكريم.

وخرجت وقتها أمانة عمان لتنفي تلك الشائعات، وأكدت أن الاحتفال وزيارة يسرا جاءت ضمن برنامج الحفل الذي استضاف عدد من الشخصيات، وتكفل بها القطاع الخاص، ولم تتكلف الأمانة فلسًا واحدًا، رافضة الاتهامات التي وجهت إليها بهذا الصدد.