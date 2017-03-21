«أمي لا تقدر بثمن».. هكذا إحتفى المشاهير بعيد الأم

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يحتفل العديد بعيد الأم، اليوم الثلاثاء، والذي بدأ ظهوره بالقرن العشرين، حيث تكرم الدول العربية الأمهات في 12 مارس من كل عام، تقديرًا لدورهن في تربية الأبناء، وبالتزامن مع ذلك يحتفي بعض نجوم الفن والإعلام بأمهاتهم، بينما يُرثي آخرون والدتهم التي رحلت عنهم وتظل ذكراهم محفورة في أذهانهم، خاصة في ظل إحتفاليات المجتمعات العربية والغربية بهذا اليوم.

ويستعرض موقع "التحرير لايف" في التقرير التالي أبرز احتفالات المشاهير بعيد الأم اليوم:

أحمد فهمي

هنّأ الفنان أحمد فهمي، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، والدته بعيد الأم: "كل سنه وأمي وكل أم بصحه وخير.. يارب مايحرم حد من أمه.. ويصبر كل من فقد أمه.. أمي حياتي".

روجينا

عايدت الفنانة روجينا والدتها، بصورتها إلى جانبها وهي تحتضنها، قائلة: "كل سنة وأنا بيحسبوا بعمرى بعمرك كل سنة وأنتى أمى وحبيبتى وأول واحده أمنت بيا لولاكى ماكنتش أنا ودايما أترمى فى حضنك كأنى لسة طفلة أقولك إدعيلى وأحلى وأعظم دعوة دعتيها ليا لما قولتيلى ربنا يدفى قلبك بالحب وكان باب السما مفتوح ربنا يخليكى ليا ويخلى التراب اللى بتمشى عليه ياستى وتاج راسى وكل سنة وأمى طيبة وكل أم طيبة".

واستقبلت روجينا هدية من أبنائها مكتوب عليها: "عيد أم سعيد"، و كتبت تعليقاً: "لعيد الام من مريم بحتفل بيا من دلوقتى".

صابر الرباعي

شارك المطرب صابر الرباعي متابعيه، بصورة له بجانب والدته وزوجته، ووجه رسالة لأمه قائلاً: "إن شاء الله كل سنة وإحنا محتفلين بوجودك يا ست الكل يا أمي نتمنالك الصحة وطول العمر".

أحلام

كتبت الفنانة أحلام على صفحتها على فيسبوك: "‏لا الأيام تكفي للوفاء لها ولا الأعوام".



ماجد المصري

ودع الفنان ماجد المصري والدته في عيد الم قائلاً: "الله يرحمك ياأمي ".

كنده علوش

وجهت الفنانة السورية كنده علوش رسالة لوالدتها، قائلة: "يااارب يخليلكن امهاتكن.. ويخليلي حبيبة عمري وروحي وسندي وملكة حياتي ماميتي حبيبتي تسلم إيدك".

والجدير بالذكر أن كنده ممنوعة من دخول سوريا بسبب معارضتها للنظام السوري، مما أدى لعدم إلتقائها مع أسرتها لفترة طويلة حتى بعد زواجها من الفنان عمرو يوسف.

أروى

عبرت الفنانة أروى عن سعادتها بوجود أمها جانبها ونشرت صورتها برفقتها، وعلّقت قائلة: "اليوم أنا من أسعد خلق الله ماشاءالله والحمدلله، سعيدة لأن أمي معي والله يطولي بعمرها ويخليها لي يارب ويعطيها الصحة وسعيدة أيضا إنه ربي وهبني نعمة الامومه و هيه اهم نعم الله على المرأه..الله يرزقها لكل من يتمناها، يارب ارضي قلب امي علي و قوتي على تربيه بنتي امين.. كل عام و كل الامهات بخير و سعاده و قوه مثل ما الله خلقنا اقوياء لهذه المهمه".

حنان مطاوع

إحتفلت الممثلة حنان مطاوع بعيد الأم، بنشرها صورة بجانب والدتها الفنانة سهير المرشدي، وكتبت: "انهاردة عيد ميلاد اغلي وأحب حد في دنيتي وهدية ربنا ليا.. امي.. وكمان عيد الام.. ربنا يحفطك ويبارك في عمرك ويحفظ كل الأمهات".



محمد محسن

غرد الفنان محمد محسن، عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر، قائلاً: "أمي لا تقدر بثمن، وأبي لن يكرره الزمن".

سيرين عبد النور

تداولت الفنانة سيرين عبد النور، صورة لها منذ طفولتها بجانب والدتها، خلال حسابها الخاص بموقع انستجرام، وكتبت تعليقاً عليها: "شوفو شو لقيت بين الصور أنا وأمي، وعم برقص كمان ما بعرف ليش هيك كان شكلي.. بس قلت بضحكن وبعيدكن بنفس الوقت، بعيّد كل ام ... وامي حبيبتي الله يخليلي ياها، وما رح انسى مثل كل سنة اتمنى الشفاء لكل أم... ويصبرها على فقدان أولادها.. والله يرحم روح كل الأمهات وتكون نفسهن بالسماء".

مروة ناجي

هنّأت مروة ناجي أمها قائلة: "كل سنة وانتي طيبة يا اغلي حاجة في حياتي وربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك أبدا يا ست الحبايب، بحبك اووي ".

مي سليم

نشرت الفنانة مي سليم، مقطع فيديو لها بـ"فيسبوك"، لتهنيء من خلاله الأمهات بعيد الأم، وارتدت به لحية، وعلّقت قائلة: "انتي بمليون راجل وست ستات، كل سنة وكل الأمهات بخير".

رامي جمال

نشر الفنان رامي جمال برفقة والده ووالدته، ومن خلالها هنأ أمه ومدح دور أبيه تجاههن ورثى جدته، حيث قال: "بمناسبة عيد الأم عايز أقول لأمي كل سنة وانتي حبيبتي وروحي و البركة اللي ماشين بدعائها ولازم اقول لبابا كل سنة وانت طيب وبخير يا اجدع راجل في الدنيا ربنا ما يحرمني منكم ويقدرني افرحكم وكل سنة وكل أم طيبة وربنا يرحم المتوفين منهم ويصبر أهلهم وربنا يرحم جدتي حبيبتي".

دنيا سمير غانم

بصورة والدتها دلال عبد العزيز منذ شبابها، هنّأت دنيا سمير غانم والدتها، وكتبت تعليقًا عليها يحمل: "عيد أم سعيد لأجمل إمرأة بالكون.. ماشاء الله".

إليسا

جمعت المطربة إليسا، صورها برفقة والدتها، وقالت لها: "عيد أم سعيد".

عمرو الليثي

تداول الإعلامي عمرو الليثي مقطع فيديو له ليوصل من خلاله رسالة للأمهات وخاصة والدته، قائلاً فيه: "كل سنة وكل أم مصرية بخير وصحة وسعادة، وربنا يخليكوا لينا يارب.. وكل سنة وأمي العظيمة الأميرة طيبة ربنا يخليكي ليا أمي".

إنجي وجدان

قالت الإعلامية إنجي وجدان: "كل سنة وانتي طيبة يا احلي ام وبنوتة في الدنيا".

لقاء سويدان

إحتفت الفنانة لقاء سويدان بأمها قائلة: "كل لحظة وانتى طيبة وراضية عنى ومنورة حياتنا..ربي يرزقك الجنة ويريح قلبك الطيب، كل سنة وكل الامهات المكافحات الصابرات بخير وصحة".

مي نور الشريف

كتبت نجلة الفنان نور الشريف، رسالة لأمها بوسي وشقيقتها نورا، تحمل: "خالتي نورا، أمي بحبكوا موت ربنا يحفظكوا ويسعدكوا. كل سنة وإنتوا منورين حياتي و فوق راسي. الله يرحمك يا آنا (جدتي) الحب كله".

رامي صبري

إحتفل الفنان رامي صبري مع والدته، حيث نشر صورة له برفقتها، وعلّق عليها قائلاً: "أمي حبيبتي كل سنه وانتي طيبه يا اغلي ما في حياتي".

محمد عساف

شارك الفنان محمد عساف معجبيه بصورة له مع والدته وكتب عليها "وحين سألت عنها قلبي، رد بلهفة وإن تواضعت في الوصف لقلت انها الجنة تمشي على قدمين أمي في قلبك جمعتي الأم والأخت والرفيقة والوطن وزرعتي الحياة ورودا وصمودا والهمتني لأقوى واستمر، كل يوم وأنت وجميع الأمهات بخير ولمن وافتهن المنية لروحهن السلام".

نيشان

أبدى الإعلامي نيشان أمنيته الوحيد، قائلاً: "‏وليس عندي أيّ أمنية سوى أن تَدومَ عَلَيَّ نعمة أُناديها أمّي".

محمد عبد الرحمن

فيما كتب الفنان محمد عبد الرحمن "صباح الخير يامولاتي كل سنه وكل ام بالف خير وصحه وربنا يرحم كل ام ويصبر اولادها ويجمعهم علي خير ان شاء الله، في السماء جنه، في الارض أمي".

نيكول سابا

عبّرت الفنانة نيكول سابا عن مدى حبها لجدتها، وتداولت صورة لها بجانب أمها وهي تقبلها من يدها، وعلّقت عليها قائلة: "عيدك يا ماما عيد الأعياد.. الله يخليلي ياكي يا ماما يا احلى تيتا عم عذّبك معي دايماً.. الله مايحرمني منك يارب وما يحرم انسان من امّو.. انشالله دايماً بضلّ عايشة بحسّك وبحنانك وضلّ اتعلم منك..منحبّك كلنا يا مرمورا".

تامر حسني

نصح الفنان تامر حسني متابعيه بالاقتداء بدعوة الأم، قائلاً: "أكيد عارفين إن مهما اتكلمت عن الأم مش هديها حقها بس اللي عايز بجد ألفت نظركم ليه والله العظيم والله العظيم والله العظيم عمرك ماهتشوف أو تشوفي راحة ولا تحقيق حلم ولا نور فالطريق ولاسند ولا ضهر إلا بدعوات الأم ورضى قلبها، وفي قرارات مهمة في الحياه صدقوني مهما كبرتوا خدوا رأيها ربنا أداها حاجة مش عندنا فلازم تصدقوها وخصوصاً رأيها في أصدقائكم بلاش مآوحة يلا نسمعهم أحلى كلام يستاهلوه يلا نزورهم يلا نجبلهم هدية جميلة على حسب مقدرة كل واحد حتى لو وردة هتكون عندها بالدنيا كلها كل سنة وكل أم طيبة والدعاء والرحمة لكل أم مش معانا".

عمرو دياب

بتجسيل صوتي؛ هنأ الهضبة عمرو دياب الأمهات، قائلاً: "كل سنة وكل أم طيبة وبخير وسعادة".