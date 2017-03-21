أتليتيكو مدريد يجد ضالته في لاكازيت

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أشارت صحيفة "مترو" البريطانية نقلا عن إذاعة "COPE" الإسبانية أن الرئيس التنفيذي لنادي أتليتيكو مدريد ميجيل أنخيل جيل التقى المهاجم الفرنسي ألكساندر لاكازيت ووكيل أعماله في مدريد الشهر الماضي، وتوصلا إلى اتفاق شفهي لضم اللاعب.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن اللاعب الفرنسي انبهر بخطة أتليتيكو مدريد بالانتقال إلى ملعبه الجديد الذي يتسع إلى 67 ألف متفرج، مؤكدة أن أنطوان جريزمان لعب دورا كبيرا في إقناع لاكازيت بالانضمام إلى أتليتيكو.

وفرض الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عقوبة بحرمان أتليتيكو مدريد من إبرام أي صفقات في الميركاتو الشتوي الماضي وسوق الانتقالات الصيفية المقبلة، وتقدم أتليتيكو باستئناف على الحكم أمام محكمة التحكيم الرياضية، وسيحصل على الحكم يوم 24 أبريل المقبل.

وإذا حصل أتليتيكو على حكم ببطلان قرار "فيفا" فسيتعاقد مع اللاعب الفرنسي الصيف المقبل، والجدير بالذكر أن ليون رفض عرضا الصيف الماضي من أرسنال لضم لاكازيت مقابل 29,4 مليون إسترليني.