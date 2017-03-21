أفضل الهدافين الشباب هذا الموسم في الدوريات الكبري

التحرير

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يشهد هذا الموسم تألق العديد من المواهب الشابة في أندية أوروبية كبيرة، في الدوريات الأوروبية الخمسة الكُبرى يبرز العديد من المواهب الشابة التي تبدأ في كل موسم بأن تضع قدمها لها على طريق النجومية الحقيقي، وبأن يوما من الأيام ستكون هى حديث العالم والمسيطرة على جوائز أفضل لاعب في العالم.

وأصبح كيليان مبابي أصغر لاعب يسجل 13 هدفًا في الدوري الفرنسي منذ 30 عاما، وذلك ببلوغه 18 عامًا وثلاثة أيام، محطما بذلك رقم النجم الفرنسي المعتزل تييري هنري مهاجم موناكو وأرسنال وبرشلونة السابق، حيث سجل نفس العدد من الأهداف ببلوغه 19 عامًا وثلاثة أيام.

ويستعرض «التحرير» فى التقرير التالي أفضل 5 هدافين شباب خلال الدوريات الكبري هذا الموسم:

1- سيرجي جنابري

انضم جانبري مطلع الموسم الحالي إلى فيردر بريمن الألماني قادما من صفوف أرسنال الإنجليزي مقابل 5 ملايين فقط، وتألق اللاعب الشاب صاحب الـ21 عاما مع فريق خلال مباريات الدوري الألماني هذا الموسم ونجح في تسجيل 10 أهداف من أصل 34 هدفا سجلها بريمن خلال مسابقة البوندسليجا هذا الموسم، وأشار العديد من التقارير الألمانية إلى أن جانبري أصبح هدفا رئيسيا لبايرن ميونيخ للتعاقد معه خلال الصيف القادم.

2- جيوفاني سيميوني

انتقل جيوفاني ابن المدرب الشهير ديجو سيميونى إلى فريق جنوي مع بداية هذا الموسم قادما من فريق ريفربليت الأرجنتينى، ووقع عقدا مع الفريق لمدة 5 سنوات مع النادي الإيطالي، ونجح جيوفاني فى تسجيل 10 أهداف من أصل 30 هدفا سجلها جنوي هذا الموسم فى «الكالتشيو» أكثر من أى لاعب آخر فى صفوف جنوي.

3- كيليان مبابي

هو اللاعب صاحب الـ18 عاما ويلقب في فرنسا بتيري هنري الجديد، بفضل جودته العالية أمام المرمى، ويعد أحد أهم أسباب تألق موناكو هذا الموسم، حيث نجح المهاجم الشاب في تسجيل 12 هدفاً مع فريقه خلال مباريات بطولة الدوري الفرنسي الممتاز، ويتمتع اللاعب الفرنسي بالقدرة على اللعب في مركز المهاجم الصريح وعلى الأجنحة.

4- ديلي ألي





لم يكن فوز اللاعب الإنجليزي الشاب ذى الأصول النيجيرية، ديلي ألى، بجائزة أفضل لاعب شاب في البريميرليج الموسم الماضي من رابطة اللاعبين المحترفين، مفاجئًا للكثيرين الذين توقعوا ذلك بعد أداء مميز وغير متوقع، واستمر تألق ألي هذا الموسم أيضا لينجح فى تسجيل 14 هدفاً مع السبيرز ويسهم بشكل كبير فى احتلال توتنهام للمركز الثاني فى «البريميرليج» خلف تشيلسي المتصدر.

5- تيمو وارنر

انضم المهاجم تيمو وارنر، لصفوف لايبزيج فى فصل الصيف الماضى بعد أن كان لاعبا بفريق الشباب في شتوتجارت، وتألق اللاعب برفقة ناديه هذا الموسم بشكل لافت للنظر، حيث جعله مطمعا للعديد من الأندية الأوروبية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، حيث نجح اللاعب فى تسجيل 14 هدفا برفقة لايبزيج فى «البوندسليجا».