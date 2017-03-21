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نجم جديد على رادار «تشيلسي»

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نجم جديد على رادار «تشيلسي» نجم جديد على رادار «تشيلسي»

التحرير

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يتطلع نادي تشيلسي الإنجليزي للحصول على خدمات البرازيلي إيمرسون بالميري، الظهير الأيسر لفريق روما الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 

وذكرت صحيفة "مترو" البريطانية رغبة الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني للفريق في التعاقد مع اللاعب لمنافسة الإسباني ماركوس ألونسو في الجبهة اليسرى للفريق خلال الفترة المقبلة.

وقد قطع البلوز إعارة الهولندي ناثان أكي الذي يشغل نفس المركز من بورنموث في يناير الماضي، إلا أن اللاعب لم يحظ بالفرصة في ظل تألق ألونسو.

الجدير بالذكر أن تشيلسي يتصدر الترتيب العام للدوري الإنجليزي برصيد 69 نقطة وبفارق 10 نقاط عن الوصيف توتنهام.

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التحرير

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