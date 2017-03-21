أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

بايرن ملك الوصول.. وإشبيلية الأقل خسارة في النهائيات

Google+ Print

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يعد نادي بايرن ميونخ الألماني الأكثر وصولاً للنهائيات (المحلية - الأوروبية - العالمية) في القرن الماضي وحتى الآن، حيث وصل العملاق البافاري إلى 18 نهائيا، فاز في 14 بنسبة فوز بلغت 77.8%، فيما حل وصيفًا في 4 نهائيات، ثم جاء برشلونة الإسباني ثانيًا بـ14 نهائيا، فاز في 11 بنسبة فوز بلغت 78.6%، فيما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

بينما يعتبر إشبيلية الإسباني الأقل خسارة للنهائيات، حيث وصل الفريق إلى 8 نهائيات، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 87.5%، فيما حل وصيفًا في نهائي، وجاء ثانيًا بوردو الفرنسي حيث لعب 5 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 80%، بينما حل وصيفًا في نهائي.

في ضوء ذلك يستعرض «التحرير» فيما يلي الأندية الأكثر وصولاً للنهائيات (المحلية - الأوروبية - العالمية) في القرن الماضي وحتى الآن:

بايرن ميونخ

وصل بايرن ميونخ الألماني إلى 18 نهائيا، فاز في 14 بنسبة فوز بلغت 77.8%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

برشلونة

بلغ برشلونة الإسباني 14 نهائيا، فاز في 11 بنسبة فوز بلغت 78.6%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

تشيلسي 

وصل تشيلسي الإنجليزي إلى 13 نهائيا، فاز في 13 بنسبة فوز بلغت 69.2%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

مانشستر يونايتد

بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزي 13 نهائيا، فاز في 8 بنسبة فوز بلغت 61.5%، بينما حل وصيفًا في 5 نهائيات.

ليفربول

وصل ليفربول الإنجليزي إلى 13 نهائيا، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 53.8%، بينما حل وصيفًا في 6 نهائيات.

باريس سان جيرمان

بلغ باريس سان جيرمان 12 نهائيا، فاز في 9 بنسبة فوز بلغت 75%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

ريال مدريد 

وصل ريال مدريد الإسباني إلى 10 نهائيات، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 70%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

أرسنال

بلغ أرسنال الإنجليزي 9 نهائيات، فاز في 5 بنسبة فوز بلغت 55.6%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

إشبيلية

وصل إشبيلية الإسباني إلى 8 نهائيات، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 87.5%، بينما حل وصيفًا في نهائي.

إنتر ميلان

بلغ إنتر ميلان الإيطالي 8 نهائيات، فاز في 6 بنسبة فوز بلغت 75%، بينما حل وصيفًا في نهائيين.

شالكه 

وصل شالكه الألماني إلى 8 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

بوروسيا دورتموند

بلغ ربوروسيا دورتموند الألماني 8 نهائيات، فاز في نهائي واحد بنسبة فوز بلغت 12.5%، بينما حل وصيفًا في 7 نهائيات.

مارسيليا

وصل مارسيليا الفرنسي إلى 7 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 42.9%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

يوفنتوس

بلغ يوفنتوس الإيطالي 7 نهائيات، فاز في نهائيين بنسبة فوز بلغت 28.6%، بينما حل وصيفًا في 5 نهائيات.

روما

وصل روما الإيطالي إلى 7 نهائيات، فاز في 2 بنسبة فوز بلغت 28.6%، بينما حل وصيفًا في 5 نهائيات.

ميلان 

بلغ ميلان الإيطالي 6 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 66.7%، بينما حل وصيفًا في نهائيين.

أتليتيكو مدريد 

وصل أتليتيكو مدريد الإسباني إلى 6 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

فيردر بريمن

بلغ فيردر بريمن الألماني 6 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

ليون 

وصل ليون الفرنسي إلى 6 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

بوردو 

بلغ بوردو الفرنسي 5 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 80%، بينما حل وصيفًا في نهائي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو