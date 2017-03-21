بايرن ملك الوصول.. وإشبيلية الأقل خسارة في النهائيات

التحرير

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يعد نادي بايرن ميونخ الألماني الأكثر وصولاً للنهائيات (المحلية - الأوروبية - العالمية) في القرن الماضي وحتى الآن، حيث وصل العملاق البافاري إلى 18 نهائيا، فاز في 14 بنسبة فوز بلغت 77.8%، فيما حل وصيفًا في 4 نهائيات، ثم جاء برشلونة الإسباني ثانيًا بـ14 نهائيا، فاز في 11 بنسبة فوز بلغت 78.6%، فيما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

بينما يعتبر إشبيلية الإسباني الأقل خسارة للنهائيات، حيث وصل الفريق إلى 8 نهائيات، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 87.5%، فيما حل وصيفًا في نهائي، وجاء ثانيًا بوردو الفرنسي حيث لعب 5 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 80%، بينما حل وصيفًا في نهائي.

في ضوء ذلك يستعرض «التحرير» فيما يلي الأندية الأكثر وصولاً للنهائيات (المحلية - الأوروبية - العالمية) في القرن الماضي وحتى الآن:

بايرن ميونخ

وصل بايرن ميونخ الألماني إلى 18 نهائيا، فاز في 14 بنسبة فوز بلغت 77.8%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

برشلونة

بلغ برشلونة الإسباني 14 نهائيا، فاز في 11 بنسبة فوز بلغت 78.6%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

تشيلسي

وصل تشيلسي الإنجليزي إلى 13 نهائيا، فاز في 13 بنسبة فوز بلغت 69.2%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

مانشستر يونايتد

بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزي 13 نهائيا، فاز في 8 بنسبة فوز بلغت 61.5%، بينما حل وصيفًا في 5 نهائيات.

ليفربول

وصل ليفربول الإنجليزي إلى 13 نهائيا، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 53.8%، بينما حل وصيفًا في 6 نهائيات.

باريس سان جيرمان

بلغ باريس سان جيرمان 12 نهائيا، فاز في 9 بنسبة فوز بلغت 75%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

ريال مدريد

وصل ريال مدريد الإسباني إلى 10 نهائيات، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 70%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

أرسنال

بلغ أرسنال الإنجليزي 9 نهائيات، فاز في 5 بنسبة فوز بلغت 55.6%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

إشبيلية

وصل إشبيلية الإسباني إلى 8 نهائيات، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 87.5%، بينما حل وصيفًا في نهائي.

إنتر ميلان

بلغ إنتر ميلان الإيطالي 8 نهائيات، فاز في 6 بنسبة فوز بلغت 75%، بينما حل وصيفًا في نهائيين.

شالكه

وصل شالكه الألماني إلى 8 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

بوروسيا دورتموند

بلغ ربوروسيا دورتموند الألماني 8 نهائيات، فاز في نهائي واحد بنسبة فوز بلغت 12.5%، بينما حل وصيفًا في 7 نهائيات.

مارسيليا

وصل مارسيليا الفرنسي إلى 7 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 42.9%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.

يوفنتوس

بلغ يوفنتوس الإيطالي 7 نهائيات، فاز في نهائيين بنسبة فوز بلغت 28.6%، بينما حل وصيفًا في 5 نهائيات.

روما

وصل روما الإيطالي إلى 7 نهائيات، فاز في 2 بنسبة فوز بلغت 28.6%، بينما حل وصيفًا في 5 نهائيات.

ميلان

بلغ ميلان الإيطالي 6 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 66.7%، بينما حل وصيفًا في نهائيين.

أتليتيكو مدريد

وصل أتليتيكو مدريد الإسباني إلى 6 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

فيردر بريمن

بلغ فيردر بريمن الألماني 6 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

ليون

وصل ليون الفرنسي إلى 6 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.

بوردو

بلغ بوردو الفرنسي 5 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 80%، بينما حل وصيفًا في نهائي.