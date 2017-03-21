بايرن ملك الوصول.. وإشبيلية الأقل خسارة في النهائيات
ارسال بياناتك
يعد نادي بايرن ميونخ الألماني الأكثر وصولاً للنهائيات (المحلية - الأوروبية - العالمية) في القرن الماضي وحتى الآن، حيث وصل العملاق البافاري إلى 18 نهائيا، فاز في 14 بنسبة فوز بلغت 77.8%، فيما حل وصيفًا في 4 نهائيات، ثم جاء برشلونة الإسباني ثانيًا بـ14 نهائيا، فاز في 11 بنسبة فوز بلغت 78.6%، فيما حل وصيفًا في 3 نهائيات.
بينما يعتبر إشبيلية الإسباني الأقل خسارة للنهائيات، حيث وصل الفريق إلى 8 نهائيات، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 87.5%، فيما حل وصيفًا في نهائي، وجاء ثانيًا بوردو الفرنسي حيث لعب 5 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 80%، بينما حل وصيفًا في نهائي.
في ضوء ذلك يستعرض «التحرير» فيما يلي الأندية الأكثر وصولاً للنهائيات (المحلية - الأوروبية - العالمية) في القرن الماضي وحتى الآن:
بايرن ميونخ
وصل بايرن ميونخ الألماني إلى 18 نهائيا، فاز في 14 بنسبة فوز بلغت 77.8%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.
برشلونة
بلغ برشلونة الإسباني 14 نهائيا، فاز في 11 بنسبة فوز بلغت 78.6%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.
تشيلسي
وصل تشيلسي الإنجليزي إلى 13 نهائيا، فاز في 13 بنسبة فوز بلغت 69.2%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.
مانشستر يونايتد
بلغ مانشستر يونايتد الإنجليزي 13 نهائيا، فاز في 8 بنسبة فوز بلغت 61.5%، بينما حل وصيفًا في 5 نهائيات.
ليفربول
وصل ليفربول الإنجليزي إلى 13 نهائيا، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 53.8%، بينما حل وصيفًا في 6 نهائيات.
باريس سان جيرمان
بلغ باريس سان جيرمان 12 نهائيا، فاز في 9 بنسبة فوز بلغت 75%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.
ريال مدريد
وصل ريال مدريد الإسباني إلى 10 نهائيات، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 70%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.
أرسنال
بلغ أرسنال الإنجليزي 9 نهائيات، فاز في 5 بنسبة فوز بلغت 55.6%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.
إشبيلية
وصل إشبيلية الإسباني إلى 8 نهائيات، فاز في 7 بنسبة فوز بلغت 87.5%، بينما حل وصيفًا في نهائي.
إنتر ميلان
بلغ إنتر ميلان الإيطالي 8 نهائيات، فاز في 6 بنسبة فوز بلغت 75%، بينما حل وصيفًا في نهائيين.
شالكه
وصل شالكه الألماني إلى 8 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.
بوروسيا دورتموند
بلغ ربوروسيا دورتموند الألماني 8 نهائيات، فاز في نهائي واحد بنسبة فوز بلغت 12.5%، بينما حل وصيفًا في 7 نهائيات.
مارسيليا
وصل مارسيليا الفرنسي إلى 7 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 42.9%، بينما حل وصيفًا في 4 نهائيات.
يوفنتوس
بلغ يوفنتوس الإيطالي 7 نهائيات، فاز في نهائيين بنسبة فوز بلغت 28.6%، بينما حل وصيفًا في 5 نهائيات.
روما
وصل روما الإيطالي إلى 7 نهائيات، فاز في 2 بنسبة فوز بلغت 28.6%، بينما حل وصيفًا في 5 نهائيات.
ميلان
بلغ ميلان الإيطالي 6 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 66.7%، بينما حل وصيفًا في نهائيين.
أتليتيكو مدريد
وصل أتليتيكو مدريد الإسباني إلى 6 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.
فيردر بريمن
بلغ فيردر بريمن الألماني 6 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.
ليون
وصل ليون الفرنسي إلى 6 نهائيات، فاز في 3 بنسبة فوز بلغت 50%، بينما حل وصيفًا في 3 نهائيات.
بوردو
بلغ بوردو الفرنسي 5 نهائيات، فاز في 4 بنسبة فوز بلغت 80%، بينما حل وصيفًا في نهائي.