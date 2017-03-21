ماذا قال نجوم الكرة عن الساحر «رونالدينيو»؟

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قدم رونالدينيو لمشجعي كرة القدم وفرة من الذكريات التي لا تنسى، سواء كنت من مشجعي الأندية التي لعب لها أم لا، فلمساته للكرة التي وصفها الكثير بالسحرية ترغمك على الاستمتاع والتفاعل معه.

اللاعب الذي لم تفارق الابتسامة وجهه حينما يلعب الكرة، تحدث عنه الكثير من عمالقة كرة القدم منهم من عاصره في الملعب ولعب معه أو لعب ضده، ومنهم من شاهده من المدرجات مثل العملاق الأرجنتيني مارادونا، وما زالوا يتحاكون حتى الآن بعد اعتزاله كرة القدم.

ماذا قال عظماء كرة القدم عن صاحب الـ37 عاما:



- ديكو:

كان رونالدينيو أكثر موهبة من ميسي وكريستيانو رونالدو، عندما لم نكن نعرف ما يجب فعله في الملعب، كان يخلق الفرص للتسجيل.

- كاكا:

رونالدينيو بطل عظيم.

- ميسي:

كان رونالدينيو المسؤول عن التغيير في برشلونة، لقد مر الفريق بوقت سيئ، والتغيير الذي جاء مع وصوله كان مذهلا، في السنة الأولى لم يفز بأي شيء ولكن الجماهير وقعت في حبه، ثم بدأ في حصد البطولات وجعل كل هؤلاء الجماهير سعداء، برشلونة يجب أن يكون دائما ممتنا على كل ما فعله.

كان حظي سعيدا أن أكتسب منه الخبرة في بدايتي وتبادل أشياء كثيرة معه، وأستطيع أن أقول إنه شخص عظيم حقا، وهذا هو أهم شيء.

- إبراهيموفيتش:

هو واحد من أقوى الأبطال على مر العصور.

- لامبارد:

هذا الرجل كان في مستوى مختلف.

- روني:

إنه لاعب من الطراز الرفيع، ولا يصدق، إنه قوي جدا وسريع، يمكنه فعل أشياء مذهلة مع الكرة.

روبرتو كارلوس:

القدم السحرية، ولكن ليس فقط عن الحيل التي يقوم بها، إنه يصنع ويسجل الأهداف لتتناسب مع قدرته.

أيدن هازارد:

تعلمت الكثير من رونالدينيو، كرة القدم هي لعبة تكتيكية، وأحيانا عليك أن تكون أكثر جدية، لكنه علمني أن ألعب دائما مع ابتسامة وأحظى بالمتعة، قضيت ساعات في مشاهدة مقاطع له على موقع يوتيوب.

بيكهام:

كانت هناك فترة لرونالدينيو في برشلونة لم يكن يلعب، ولكن دائما لا تفارق الابتسامة وجهه، إنه عبقري مع الكرة، أنا أحب كرة القدم البرازيلية وهو واحد من أفضل اللاعبين في أي وقت من هذا البلد.

إيدجر دافيد:

بالنسبة للمهارات والحيل، رونالدينيو أفضل لاعب لعبت معه.

نيمار:

لا يمكن أن نقارن أحدا برونالدينيو، أتذكر لعبه ومهاراته، وأتذكر فوزه في كل البطولات على ملعب كامب نو، لقد صنع التاريخ في برشلونة، وصنع التاريخ مع البرازيل، ولا يزال يصنع التاريخ.

مارادونا:

هو واحد من أعظم اللاعبين الذين رأيتهم في حياتي.

زين الدين زيدان:

رونالدينيو لاعب من المستوى الرفيع، لاعب كبير جدا، إنه سريع وقوي، ويملك إمكانات فنية غير عادية، هو مهاري ولكن أيضا يمكنه أن يقوم باللعب الجماعي، هو ليس رقم 10 تحديدا، يمكنه أن يكون المهاجم الثاني وأن يسجل الأهداف، وأيضا لديه القدرة على صناعتها.

سيرجيو راموس:

كان من الصعب إيقاف رونالدينيو، سواء كمهاجم أو صانع ألعاب.