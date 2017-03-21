ديشامب يكيل المديح لكانتي

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أشاد مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشامب، بلاعب تشيلسي نجولو كانتي، واصفا إياه بأنه واحد من أفضل متوسطي الميدان في العالم في الوقت الحالي.

ونجح كانتي في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الموسم الماضي رفقة ليستر سيتي ويقترب كثيرا من التتويج بلقب مرة أخرى هذا العام ولكن رفقة تشيلسي هذا الموسم.

وتمكن كانتي البالغ من العمر 25 عاما من الانضمام للمنتخب الفرنسي للمرة الأولى في مسيرته العام الماضي، وخاض 13 مباراة دولية، ومن المنتظر أن يواجه لوكسبمورج في تصفيات كأس العالم وإسبانيا وديا الأسبوع المقبل.

وأوضح ديشامب أن كانتي يعد من أفضل اللاعبين في العالم في مركزه بدون مجاملة، مشيرا إلى أنه لاعب هام للغاية للمنتخب الفرنسي ويلعب بكفاءة عالية في مركزه وبدأ في تطوير مستواه من خلال تسجيل الأهداف مؤخرا.