توتنهام يسعى لخطف نجم إيفرتون من غريمه اللندني

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

يرغب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ضم روس باركلي، لاعب خط وسط إيفرتون، خلال فترة الإنتقلات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت ذا صن، أن بوكيتينو يرى أن باركلي صاحب الـ 23 عامًا، سيمثل شراكه مميزة بجانب لاعبه ديلي آلي، نجم خط وسط توتنهام هوتسبير.

وتابعت الصحيفة بأن توتنهام هوتسبير يعد أبرز المرشحين لضم باركلي على الرغم من وجود مفاوضات قويه من جانب أرسنال، غريم توتناهم اللندني.

الجدير بالذكر أن باركلي شارك مع إيفرتون هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في 2 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 2.188 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7 أهداف.