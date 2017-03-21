أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. التحرير

توتنهام يسعى لخطف نجم إيفرتون من غريمه اللندني

Google+ Print
توتنهام يسعى لخطف نجم إيفرتون من غريمه اللندني توتنهام يسعى لخطف نجم إيفرتون من غريمه اللندني

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

يرغب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، في ضم روس باركلي، لاعب خط وسط إيفرتون، خلال فترة الإنتقلات الصيفية المقبلة، وذلك حسبما أفادت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الثلاثاء.

وأضافت ذا صن، أن بوكيتينو يرى أن باركلي صاحب الـ 23 عامًا، سيمثل شراكه مميزة بجانب لاعبه ديلي آلي، نجم خط وسط توتنهام هوتسبير.

وتابعت الصحيفة بأن توتنهام هوتسبير يعد أبرز المرشحين لضم باركلي على الرغم من وجود مفاوضات قويه من جانب أرسنال، غريم توتناهم اللندني.

الجدير بالذكر أن باركلي شارك مع إيفرتون هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج"، في 2 مباراة بعدد دقائق لعب بلغ 2.188 دقيقة، سجل خلالهم 4 أهداف وصنع 7 أهداف. 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز»

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو

إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو