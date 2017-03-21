بالصور.. مدير أمن السويس يقدم الهدايا للأمهات بدار المسنين

السويس - حسام الدين أحمد:



زار اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، اليوم الثلاثاء، دار المسنين بالملاحة، والتقى السيدات المسنات نزيلات الدار، وقدم لهن التهنئة بمناسبة عيد الأم، والهدايا العينية.

كما وجه مدير أمن السويس، ضباط قسم الأحوال المدنية، بالتواجد فى الدار خلال زيارته، لاستخراج البطاقات الفورية واستخراج شهدات ميلاد للنزلاء والنزيلات.

وأعرب مدير الأمن عن تمنيه الصحة الجيدة لجميع المسنين نزلاء الدار، موضحًا أن الزيارة في إطار توجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية.