طلب إحاطة للحكومة لإعطاء الصعيد الأولوية في الاستثمار

المنيا ــ ريمون الراوي:

تقدم النائب مجدي ملك، بطلب إحاطة إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بشأن غياب الرؤية في وضع خريطة الاستثمار بصعيد مصر بشكل عام، ومحافظة المنيا بشكل خاص، وما يترتب على ذلك من آثار سلبية لأبناء المحافظة، باعتبارها الأكثر تضرراً في صعيد مصر على مدى 50 عاماً، نتاج إهمال مستمر من الحكومات المتعاقبة.

وأضاف أن هذا الإهمال أدى إلى نتائج كارثية، من تراجع في الأداء والإنجاز في كافة القطاعات، ما جعلها أكبر محافظات الجمهورية، تأثراً عقب ثورتي يناير و30 يونيه، حيث وصلت نسبة الإضرار إلى 67% من إجمالي خسائر الجمهورية عقب الأحداث.

وطالب ملك بضرورة إعطاء الصعيد الأولوية في خطة الحكومة على كافة المحاور، لتعويض أبنائها وتحقيق العدالة الاجتماعية في أداء الخدمات والاستثمار والتنمية.