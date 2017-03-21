رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفداً من 6 جامعات روسية

كتب محمد قاسم:

استقبل الدكتور عبد الوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، الثلاثاء، وفداً روسياً رفيع المستوى ضم ممثلي 6 جامعات روسية.

تأتي الزيارة في إطار بحث سبل التعاون مع ممثلي الجانب الروسي لإعداد كوادر فنية وهندسية، وعلمية من خبراء وأساتذة متخصصين من الجامعات المصرية.

حضر اللقاء نظمي عبد الحميد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأحمد أسماعيل عميد كلية العلوم، ومنى فؤاد عميد كلية الألسن والدكتور شريف قطب، مديروحدة تطوير المشروعات بالجامعة، وعدد من أساتذة الكليات المختلفة.

عقب اللقاء تبادل الجانبان الدروع والهدايا التذكارية، ثم توجه الوفد للقيام بجولة تفقدية بكليتي الهندسة والعلوم.