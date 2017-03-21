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بالصور- رئيس "ميناء القاهرة الجوي" يكرم 22 أمًا مثالية من العاملات بالشركة

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مصراوي Masrawy

تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (1)تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (1)

تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (2)تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (2)

تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (3)تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (3)

تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (4)تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (4)

تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (5)تكريم الأمهات المثاليات بمطار القاهرة (5)

كتب- طه عبيد:

كرم المحاسب مجدي إسحاق، رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى، 22 من الأمهات المثاليات العاملات بالشركة، حيث قدم لهن شهادة تقدير ومبلغ رمزي.

وأكد إسحاق- في الاحتفالية التي نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بميناء القاهرة الجوي بالتعاون مع العلاقات العامة، الثلاثاء- أن التكريم الرمزي يعد تقديرًا لنجاحهن في تحقيق التوازن الصعب ما بين الحياة الاجتماعية والعملية، وعرفانا بتميزهن في تحقيق متطلبات العمل مع عدم الإخلال بدورهن كزوجه وأم.

وقال رئيس شركة ميناء القاهرة الجوى: "الأمهات يقع على عاتقهن مسؤوليات كبيرة تجاة أسرهن ضاربين بذلك مثلًا يحتذى به فى العطاء والتضحية والحب بلا مقابل".

 

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