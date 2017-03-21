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أردوغان: تركيا قد تعيد النظر في علاقاتها مع أوروبا بعد الاستفتاء

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أردوغان: تركيا قد تعيد النظر في علاقاتها مع أوروبا بعد الاستفتاء أردوغان: تركيا قد تعيد النظر في علاقاتها مع أوروبا بعد الاستفتاء

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة - (أ ش أ):

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم، الثلاثاء، إنه بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية في 16 أبريل المقبل، لن تسمح أنقرة للأوروبيين المقيمين في تركيا بممارسة "أعمال تجسس"، وقد تعيد النظر في علاقاتها مع أوروبا حيث لن تكون تركيا حينها مهددة بعضوية الاتحاد الأوروبي.

واندلعت الخلافات بين تركيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي مثل ألمانيا وهولندا، بعد منعهما تجمعات للجاليات التركية بحضور وزراء أتراك تهدف لحشد أصوات قبل استفتاء الدستور الذي من شأنه تعزيز صلاحيات الرئيس التركي.

ونقلت صحيفة "حرييت" التركية عن أردوغان وصفه أوروبا بأنها "فاشية ووحشية" وتمثل عصر ما قبل الحرب العالمية الثانية، وكان الرئيس التركي وصف الحظر الألماني والهولندي للتجمعات بأنها "ممارسات نازية".

وأضاف أردوغان أن بلاده لن تكون مهددة بعد الآن بعملية بحث عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي، مضيفا أنه "من الآن فصاعدا لن تسمح أنقرة لأي أوروبي على الأراضي التركية بممارسة أعمال تجسس مهما اختلفت الذرائع".

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