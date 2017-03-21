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أهالي مشروع "سترة" يعلّقون صور عبدالناصر والسيسي بعد تسلمهم منازلهم

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مصراوي Masrawy

أهالي مشروع "سترة" يعلّقون صور عبدالناصر والسيسي

المنيا ــ ريمون الراوي: 

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي بالمنيا، عن الانتهاء من إعادة تأهيل مشروع "سترة" بالتعاون مع مؤسسة " الخير"، الممول من مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، وينفذه جهاز تعمير المنيا، والذي يستهدف بناء 10 آلاف وحدة سكنية للأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية، بهدف تحسين بيئة السكن في تلك المجتمعات. 

وعلّق عدد من الأهالي صوراً للرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس عبدالفتاح ، تعبيراً منهم على الامتنان لرموز الدولة، بعد إعادة بناء منازلهم.

وسلّم إبراهيم نصير رئيس مجلس مدينة مطاي، والمهندس أبوزيد محمد عثمان، نائب المركز، أهالي كوم مطاي، منازلهم ضمن المرحلة الأولى من "سترة".

أهالي مشروع

أهالي مشروع

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