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إنهاء أزمة إضراب سائقي الأجرة بموقف أبشواي بالفيوم

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إنهاء أزمة إضراب سائقي الأجرة بموقف أبشواي بالفيوم إنهاء أزمة إضراب سائقي الأجرة بموقف أبشواي بالفيوم

مصراوي Masrawy

اللواء خالد شلبى مدير أمن الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

نحت قوات الأمن بالفيوم في إنهاء أزمة توقف بعض سائقي سيارات الأجرة العاملة على خط "أبشواي ـ العجمين".

تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، العديد من البلاغات من مواطني قرية طبهار التابعة لمركز أبشواي، بتوقف السيارات الأجرة عن نقل المواطنين لقريتهم.

وكشفت تحريات العميد حسام فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بالمحافظة، أن مشاجرة وقعت بين سائقين يعملان على خطي "أبشواي ـ العجمين"، ما أدى لتربص السائقين في قرية العجمين بالطرف الثاني من أبناء قرية طبهار، ومنعهم من السير أمام القرية.

ودفعت أجهزة الأمن بسيارات أجرة تم استدعاءها من مواقف أخرى لنقل الموظفين وطلاب الجامعة إلى طبهار.

وألقت أجهزة الأمن القبض على طرفي الأزمة، وأقنعت السائقين المضربين عن العمل بالعودة للتوصيل الموظفين وطلاب الجامعة إلى قريتهم.

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