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بالصور.. طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد

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مصراوي Masrawy

طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (1)طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (1)

طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (2)طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (2)

طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (3)طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (3)

طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (4)طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (4)

طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحدطلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد

طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (6)طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (6)

طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (7)طلاب السويس رجال إطفاء ليوم واحد (7)

السويس- حسام الدين أحمد: 

زار ضباط إدارة الحماية المدنية في السويس برئاسة العميد محمد نبيل، مدرسة المستقبل للغات بمدينة السلام، اليوم، ونفذوا بيانا عمليا عن مواجهة الحرائق، وإنقاذ المصابين العالقين بالمبنى، بمشاركة طلاب المدرسة.

استمع الطلبة لشرح واف، قدمه الرائد نبيل شلتوت، رئيس قسم المفرقعات بإدارة الحماية المدنية عن الأجهزة المستخدمة في الإطفاء والأجهزة الحديثة لدى الإدارة، وكيفية السيطرة على الحرائق وإتمام عمليات الإنقاذ.

وقال اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مدير أمن السويس، إن الزيارة تأتي في إطار توجيهات اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية، بمد جسور التواصل المجتمعي، وبناء قواعد الثقة بين جهاز الشرطة، وكافة فئات المجتمع خاصة الشباب، بهدف إعداد ‏جيل يقدر قيمة الأمن ورسالته السامية.

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