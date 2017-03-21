بعد مشادات بين الشرطة والأهالي.. إزالة منزل مخالف بقنا

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

تمكنت حملة أمنية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بقنا، اليوم الثلاثاء، من إزالة منزل مخالف مكون من طابقين، مقام على أراضي زراعية بقنا.

وضمّت الحملة، التي أشرف عليها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، قوات من الأمن المركزي و5 لوادر وعدد من سيارات النقل، وأسفرت عن إزالة منزل مكون من طابقين على مساحة 250 مترًا من الأراضي الزراعية.

وشهدت الحملة، تواجد العشرات من الأهالي، الذين اعترضوا على إزالة المبنى، وحدثت بينهم مشادات كلامية مع الشرطة.

وقال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن الحملات لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، مُستمرة بمختلف مراكز المحافظة.