وزير الخارجية الأمريكي لن يحضر اجتماع الناتو المقبل

واشنطن (أ ف ب)

أعلن مسؤول في الإدارة الأمريكية الثلاثاء إن وزير الخارجية ريكس تيلرسون لن يحضر اجتماعا للحلف الأطلسي (ناتو) في مطلع أبريل في بروكسل، كان سيكون الفرصة الأولى له للقاء نظرائه الأوروبيين في الحلف.

وسيحل محل تيلرسون مساعده المكلف الشؤون السياسية توم شانون في الاجتماع الوزاري المقرر يومي الخامس والسادس من أبريل في بروكسل.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقد الحلف مرارا معتبرا انه "عفا عليه الزمن".