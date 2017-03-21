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لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ "بهيج حسين"

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مصراوي Masrawy

لأول مرة في .. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (1)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (1)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (2)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (2)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (3)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (3)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (4)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (4)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (5)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (5)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (6)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (6)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (7)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (7)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (8)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (8)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (9)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (9)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (10)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (10)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (11)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (11)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (12)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (12)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (13)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (13)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (14)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (14)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (15)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (15)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (16)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (16)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (17)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (17)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (18)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (18)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (19)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (19)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (20)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (20)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (21)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (21)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (23)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (23)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (22)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (22)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (24)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (24)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (26)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (26)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (25)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (25)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (27)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (27)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (29)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (29)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (28)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (28)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (31)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (31)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (30)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (30)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (32)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (32)

لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (33)لأول مرة في مصر.. عرض أزياء مستوحى من السيراميك لـ بهيج حسين (33)

كتبت - هاجر حاتم:

أطلق مصمم الأزياء العالمي بهيج حسين مجموعة جديدة للأزياء ربيع - صيف 2017، وذلك باحد الفنادق الكبرى بالتجمع الخاص بحضور نجوم الفن والمجتمع.

وتميزت المجموعة بأنها كانت مستوحاة من السيراميك، وذلك بالتعاون مع شركة "جلوريا" لترتدي العارضات رسومات مميزة مستوحاة فكرتها من نقوشات السراميك، وبرزت على المجموعة الأشكال الهندسية، والورود، والشكل الكلاسيكي الفخم، الذي يتناغم مع شكل السيراميك المعتاد.

وظهر بجانب عرض الفساتين، عرض أزياء رجالي للمصمم أحمد سعدون، للبدل لـ صيف - ربيع 2017.

شهد الحفل العديد من نجوم الفن والمجتمع منهم المذيع شريف مدكور، خبيرة الاتيكيت إيمان عفيفي، الاعلامية أميرة عبد العظيم، والفنانة ميرنا وليد، وانجي أشرف، بالإضافة إلى ملكات جمال مصر وافريقيا.

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