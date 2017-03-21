في عيد الأم.. هذه الهدايا لا تعطها لحماتِك

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يرسخ المجتمع منذ الطفولة أهمية الاحتفال بعيد الأم، وتقديم الهدايا للسيدة التي تمنح الأشخاص كل ما يساعدهم في الحياة، من اهتمام ورعاية وحب، فالهدية البسيطة التي يقدمها الابن لأمه، بمثابة تقدير وامتنان لدورها الحيوي في حياته وتأسيسه.

ومع تقدم العمر يكتشف المرء أن والدته ليست السيدة الوحيدة التي من الواجب تقديرها، ولكن تأتي أخرى تحظى بقدر آخر من الاهتمام، مستمدة إياه من كونها أنجبت شريك الحياة، وهو الأمر الذي يدعو لتقديرها أيضًا، غير أن بعض الأشخاص ولاسيما الفتيات، تواجهن مشكلة واضحة في اختيار هدية مقبولة لحماتها، خاصة وأن المساحة التي يمكن أن تتمتع بها مع والدتها قد لا تكون بنفس القدر مع أم زوجها أو خطيبها.

وفي هذا السياق، نستعرض عدد من الأمور التي يفضل الابتعاد عنها أثناء اختيار الهدايا لحماتِك، ومنها..

العطور

قد لا تواجهي مشكلة في بعض العقليات التي تتقبل الهدايا دون النظر لاعتبارات غير مقصودة من الفتيات، إلا أن هناك شريحة من الحموات، قد ترين في العطور إهانة كبيرة من خطيبة الابن، وهو الأمر الذي يجب الابتعاد عنه أو الاستفسار عن عقلية الأم من الشريك.

الأموال

البعض قد تهزمه الحيرة، ويلجأ إلى أقصر الطرق بمنح والدته مبلغ من المال لتشتري ما ترغب، إلا أن هذا الأمر لا يمكن أن يحدث مع الحماة، خاصة وأن المساحة بين الخطيبة وأم الشريك، لا تسمح بهذا الأمر.

الملابس

بنفس منظور العطور، يفضل تجنب تقديم الملابس كهدية للحماة، فإذا لم تلقى قبولها لكونها إهانة -من وجهة نظرها-، فإنها لن تكون مقبولة على مستوى الذوق، وهو الأمر الذي يفضل تجنبه بشكل أساسي.

أدوات التجميل

قد لا يكون خيارًا محرمًا، غير أنه يستلزم تدقيق ودراسة كبيرة، لمعرفة عدد من الأمور المتعلقة بالحماة، خاصة وأن البعض قد لا يستخدمها، أو قد يرى تلك الهدية إهانة -على غرار العطور-، أو في حال تخطي كل هذه العقبات، قد تقع الخطيبة أو الزوجة في مهمة شاقة ماديًا وبحثيًا، لإيجاد أنواع جيدة وغالية "براند" لتكون على المستوى المطلوب.