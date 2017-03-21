بالصور.. إغلاق وتشميع 55 كافيتريا غير مرخصة بأسيوط

أسيوط - أسامة صديق:

قال المهندس محمد عبدالجليل، سكرتير عام محافظة أسيوط، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إن حملات المتابعة الميدانية، بالتنسيق مع الإدارات الهندسية بالأحياء والأمن الصناعي، تمكنت من غلق وتشميع 55 كافيتريا ومحل وصالة أفراح غير مرخصة بأحياء شرق وغرب المدينة.

وأضاف طلعت عبدالقادر، رئيس حي غرب أسيوط، أن حملات قسم الإشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق، تمكنت من غلق وتشميع 35 محل وكافيتريا غير مرخصة بشوارع وميادين الحي، وتوقيع الغرامات اللازمة عليها، وإنذارها بالإسراع في إجراءات الترخيص.

وقالت منار كامل، رئيس حي شرق مدينة أسيوط، إنه تم غلق وتشميع 6محلات وكافيتريات بمنطقة الوليدية، و14 محلا بميادين الحي، إضافة إلى صالات الأفراح غير المرخصة، التي لم تستكمل إجراءات الترخيص أو اشتراطات السلامة.