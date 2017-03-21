أخبار عاجلة

الضابط «النمر» الذي مات برصاصة في مكتبه بمحافظة أسيوط -
د. حسام موافي: الصداع عرض لأمراض خطيرة - لعلهم يفقهون -
الشيخ خالد الجندي: الأحداث الراهنة أصابتنا بمرض الصداع - لعلهم يفقهون -
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون -
قناة فرنسية تحصل على حقوق بث مباريات مونديال 2018 إلى إفريقيا -
موراتا: بوفون أكثر من ساعدني لتخطي أزمتي في «السيدة العجوز» -
صدمة لعشاق البايرن قبل مواجهة الريال -
إيقاف مدافع جنوى 18 شهرًا وتغريمة 50 ألف يورو -
صحيفة عبرية: زيارة بابا الفاتيكان وعيد الأقباط المقبل «تحديان» أمام مصر -
وزير السياحة: 10 حوادث أثرت على السياحة مباشرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. مستشار ألمانيا السابق: "من لم يزر شرم الشيخ.. فاته الكثير"

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (1)مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (1)

مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (2)مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (2)

مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (3)مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (3)

مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (4)مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (4)

مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (5)مستشار ألمانيا السابق من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير (5)

شمال سيناء - أشرف سويلم:

غادر، اليوم الثلاثاء، الدكتور جير هارد شرودر، مستشار جمهورية ألمانيا السابق، والوفد المرافق له، مدينة شرم الشيخ، بعد رحلة استغرقت يومين استمتعا خلالها بالأجواء السياحية الرائعة للمدينة وجوها المشمس.

وكان في وداع مستشار ألمانيا في مطار شرم الشيخ الدولي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، واللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ.

وقدم شرودر الشكر للمحافظ والجهات الأمنيه والتنفيذية بشرم الشيخ، وأعرب عن سعادته البالغة لما رآه بالمدينة من حسن استقبال وضيافة، ودعا الشعب الألماني خاصة والأوربي عامة؛ لقضاء إجازتهم فيها، وقال: "من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير".

لمتابعة أهم وأحدث الأخبار اشترك الآن في خدمة مصراوي للرسائل القصيرة للاشتراكإضغط هنا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

موسكو تعترض على مشروع قرار بريطانيا وفرنسا وأمريكا بشأن خان شيخون

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس "المصرية للأسماك": طرح 20 طن بالمجمعات للمساهمة في خفض الأسعار

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

رئيس جمعة الاستصلاح الزراعي: موسم توريد القمح سيشهد تلاعبًا كبيرًا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا

إغلاق مستشفى خاص بالباجور وعيادة أسنان بقويسنا