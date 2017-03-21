بالصور.. مستشار ألمانيا السابق: "من لم يزر شرم الشيخ.. فاته الكثير"

شمال سيناء - أشرف سويلم:

غادر، اليوم الثلاثاء، الدكتور جير هارد شرودر، مستشار جمهورية ألمانيا السابق، والوفد المرافق له، مدينة شرم الشيخ، بعد رحلة استغرقت يومين استمتعا خلالها بالأجواء السياحية الرائعة للمدينة وجوها المشمس.

وكان في وداع مستشار ألمانيا في مطار شرم الشيخ الدولي اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء، واللواء عماد البلاسي مدير مطار شرم الشيخ.

وقدم شرودر الشكر للمحافظ والجهات الأمنيه والتنفيذية بشرم الشيخ، وأعرب عن سعادته البالغة لما رآه بالمدينة من حسن استقبال وضيافة، ودعا الشعب الألماني خاصة والأوربي عامة؛ لقضاء إجازتهم فيها، وقال: "من لم يزر شرم الشيخ فاته الكثير".