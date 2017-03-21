شريف سامي: مصر أول دولة عربية تصدر معايير للتقييم المالي والعقاري للمنشآت

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن مصر أول دولة عربية تصدر معايير موحدة للتقييم المالي والعقارى للمنشآت، لافتًا إلى إنه تم مقارنة هذه المعايير بالمعايير الدولية وفق ما يتطلبه المجتمع المصري.

وأوضح سامي- في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، الثلاثاء- أن قرار توحيد التقييم المالي والعقارى غير مرتبط بعملية إطروحات البورصة، ولكنه مهم في حالة الدخول في شراكات جديدة لإنشاء الشركات.

وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية أن المعايير المتبعة تتفق مع المعايير الدولية الأوروبية والأمريكية، وأنه تم إضافة التعديلات التي تتناسب مع السوق المصري.