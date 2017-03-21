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رئيس لجنة النقل بالبرلمان عن "مشروع المرور الجديد": يثير غضب المواطنين

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رئيس لجنة النقل بالبرلمان عن "مشروع المرور الجديد": يثير غضب المواطنين رئيس لجنة النقل بالبرلمان عن "مشروع المرور الجديد": يثير غضب المواطنين

مصراوي Masrawy

اللواء سعيد طعيمة

كتب- أحمد علي:

قال اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمو اصلات بمجلس النواب، إن مشروع قانون المرور الجديد الذي أثار حوله العديد من اللغط لم يعرض على اللجنة حتى الٱن، ولم يتم إرساله من للبرلمان مؤكدا أنه فى حال وصوله سيحال للجنة الدفاع والأمن القومى أولًا.

وقال طعيمة- لمصراوي، الثلاثاء- إن مشروع القانون الجديد مرفوض شكلًا ومضمونًا لأنه لا يتناسب مع طبيعة المصريين، مؤكدا أن ذلك القانون تم أخذه طبق النص من قانون المرور فى دبى : "لو دخلت على الإنترنت وبحثت عن قانون المرور بدبى ستجده نفس القانون الذى تتحدث عنه ".

وأضاف طعيمة أن لجنة النقل والمواصلات بالبرلمان لايمكن أن توافق على قانون أجنبي خاصة أن مواده تثير غضب المواطنين، مشيرًا إلى أنه حضر حوار مجتمعي حول القانون الذي أعدته الشرطة المتخصصة وأعلن خلاله رفضه للقانون.

وشدد رئيس لجنة النقل والمو اصلات بمجلس النواب على أن ليست في حاجة لقانون جديد للمرور، ولكننا في حاجة إلى منظومة مرور لاسيما أن القانون الحالى جيد وتم تعديله منذ فترة بسيطة.

وتابع: "مشروع القانون به عوار دستوري، كما أن عدد من مواده يحتوى على جباية كبيرة منها النقاط التى تم تحديدها لسحب الرخصة واسترجاعها مرة أخرى".

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مصراوي Masrawy

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