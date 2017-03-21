روسيا: الكونجرس فشل في إثبات مزاعم تدخلنا في الانتخابات الأمريكية

موسكو (أ ش أ)

أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أن الكونجرس الأمريكي فشل في اثبات مزاعم "تدخل روسيا" في الانتخابات الأمريكية، مؤكدا أن التحقيق بهذا الشأن لا يساعد على تحسين العلاقات بين البلدين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم عن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف قوله: إن المشاركين في جلسات الكونجرس عجزوا في محاولاتهم إيجاد أدلة تثبت الاستنتاجات الخاصة بهم بشأن الانتخابات الأمريكية.

وأكد بيسكوف أن جلسات الكونجرس لا تساعد على تطوير علاقات بناءة بين روسيا والولايات المتحدة.

ومن جهة أخرى، رأى بيسكوف أنه من السابق لأوانه الحديث عن عقد لقاء بين الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون، داعيا إلى انتظار بيان رسمي من قبل وزارة الخارجية الأمريكية بشأن زيارة تيلرسون.